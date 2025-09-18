Rendőrök foglalták le Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét

„Ma kora reggel rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusz otthonában” – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter. A Tisza elnöke azt írta, további részletekről Ruszin-Szendi számol majd be Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Bankó Gábor/444

Ruszin-Szendi Romulusz nem sokkal később posztjában azt írta, hogy csütörtök reggel két rendőr csengetett be hozzá. „Elmondták, hogy eljárást indítottak ellenem és egy határozatot mutattak fel, miszerint le kell foglalniuk az engedéllyel tartott fegyveremet. Jelezték, hogy megtagadhatom az átadást és megfellebbezhetem a határozatot. Miután semmilyen jogszabályt nem sértettem, a szükséges engedéllyel rendelkezem és semmilyen takargatnivalóm nincs, a fegyvert átadtam az eljáró rendőröknek” – írta Ruszin-Szendi. Azt írta, hogy a rendőrök közölték vele, hogy „sajnálják, de parancsot kaptak”.

„Számtalan halálos fenyegetést kaptam, mióta a TISZA mellé álltam és magyarok millióival egy emberséges és működő országért küzdök. Megpróbálják fenyegetni, zsarolni és elhallgattatni a TISZA közösségének a tagjait. Magyar Péter pártelnök is számtalan halálos fenyegetést kapott, de a hatóságok a feljelentés ellenére egy éve nem tesznek semmit. Orbán Viktor miniszterelnök minden nap egyre feljebb tekeri a gyűlöletgenerátort és az uszítást. A korrupt hatalom retteg. Tudják, hogy vége van” – írta még posztjához a volt vezérkari főnök.

Magyar Péter egy Facebook-posztban azt írta, ő is „rengeteg halálos fenyegetést” kapott, egy évvel ezelőtt pedig feljelentést tett. „A hatóságok semmit nem léptek. A Nemzeti Együttbűnözés Rendszere lassan a fél országot ellopta a hatóságok asszisztálása mellett. Ruszin-Szendi Romulusz tábornok úr engedéllyel tartott fegyvere miatt egy napon belül politikai utasításra azonnal megjelentek a rendőrök. A hatalom retteg, pánikol, fenyeget, uszít és gyűlöletet kelt.”

A rendőrség csütörtök délelőtt egy mindenféle konkrétum nélküli közleményt adott ki, amiben azt írják, hogy „a Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a rendőrségre több feljelentés érkezett. A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást”.

Pár nappal ezelőtt Orbán Viktor egy videó alapján arról írt, hogy a volt vezérkari főnök fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot. Ezt Orbán egy, az Origón közölt videó alapján mondta, amin annyi látszik egyértelműen, hogy a képen nem látható személyhez vagy személyekhez egy szobában beszélő extábornok dzsekije egy helyen hullámot vet. Mint később kiderült, az Orbánék által emlegetett felvétel május 8-án készült a Kobak Klub szeghalmi eseményén, ami pódiumbeszélgetés volt a helyi művelődési központ színpadán.

Ruszin-Szendi Romulusz később egy Facebook-posztban reagált, a Tisza párt katonapolitikusa azt írta: „Az orbáni maffia és a propaganda nem áll le, mindenképpen ki szeretnének vonni a politikai életből. Most újabb feljelentés érkezett ellenem, ebben az esetben lőfegyverrel való visszaélés miatt vádolnak alaptalanul.”

Közölte azt is, hogy van lőfegyverviselési engedélye, illetve hogy miután „felvállalta a politikai nézetét”, számtalan fenyegetést kapott. Majd arra utalt, hogy a fenyegetések miatt egy ideig valóban hordott magánál lőfegyvert, amiről egyébként nem beszélt a Tisza vezetőivel: „Ennek volt olyan szintje, amely katonaként nem riasztott ugyan meg annyira, hogy jelezzem a párt vezetőinek, de a rendelkezésemre álló eszközeimmel igyekeztem felkészülni a legrosszabb eshetőségre is.”

De ez Ruszin-Szendi szerint már nincs így, mivel megfelelő védelmet kapott: „Mostanra odáig jutottunk, hogy a TISZA fokozott személyi védelmet kell biztosítson számomra. Azóta nem hordom az önvédelmi eszközömet.”

Ahogy azt korábbi cikkünkben is írtuk, egy párthoz közelálló forrásból úgy tudjuk, hogy a fenti mondatban szereplő „azóta” kitételt úgy kell érteni, hogy a politikus már hónapok óta nem jár önvédelmi fegyverrel.

A fegyverekről és lőszerekről szóló kormányrendelet 38. § (1) pontja szerint „lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön önvédelemre engedélyezett rövid lőfegyverét, személy- és vagyonvédelemre engedélyezett lőfegyverét, viselési engedély esetén gáz- és riasztófegyverét betárazva, a véletlen elsülés ellen biztosítva, – a személy- és vagyonvédelemre engedélyezett lőfegyver kivételével – rejtve viselheti”.

Itt szerepel az is, hogy „az engedélyt, valamint az európai lőfegyvertartási engedélyt – az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal együtt” visszavonhatja a rendőrség, „ha az engedéllyel rendelkező az adott tevékenység, illetve az engedélyben megjelölt célt szolgáló eszköz vonatkozásában az Ftv.-ben vagy a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi”.

De a jogszabályban benne van az is, hogy „az engedély, valamint az európai lőfegyvertartási engedély nem vonható vissza, ha a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem tárolását a meghatározott módon biztosítják”.