MTK-múzeum is lesz a Sorsok Háza helyén

Közpark, iskola és MTK-múzeum lesz a Sorsok Háza területén – derült ki Deutsch Tamás fideszes politikus, az MTK elnökének sajtótájékoztatóján. A terület új elnevezése a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja lesz.

A Sorsok Házát és a két közeli telket egy Semjén Zsolt által benyújtott törvényjavaslat alapján kapja meg az MTK. A Sorsok Háza 10 éve készült el, azóta sem sikerült megnyitni a múzeumot, ezért alakíthattak a koncepción.

Deutsch szerint az MTK-nak teljesen új elképzelése van, egy „minden elemében 21. századi kulturális és oktatási intézmény, közösségi tér és egy hatalmas közpark jön majd létre”, és mindez „a jövőbe tekintő, magyar-zsidó önazonosság szimbólumaként születik meg.”

Deutsch Tamás és Bóka János miniszter Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Mindent megelőzően felállítanak majd egy „méltó, különleges holokauszt emlékművet”, ezen túlmenően „létrejön Magyarország talán legizgalmasabb, legérdekesebb, legszínvonalasabb, legtöbb ember érdeklődését kiváltó sportegyesületi, klubtörténeti múzeum, az MTK múzeuma”.

Itt működik majd a Brüll Alfréd Általános Iskola és Gimnázium is, az itt létrejövő közösségi tér pedig szervesen kapcsolódik majd Budapest sokszínű kulturális életéhez, azon belül is a zsidó közösség kulturális életéhez – mondta a politikus. Időszaki kiállítások és fórumok is lehetnek itt, de a területen lesz kávézó és kóser piac is. Az ígértek szerint a létesítmény jövő év elején megnyitja kapuit.