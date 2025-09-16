Az MTK kapja meg a 10 éve üresen álló Sorsok Házát

Fotó: FERENC ISZA/AFP

Egy Semjén Zsolt által benyújtott törvénymódosításból derül ki, hogy a kormány újabb gazdát talált a Józsefvárosi pályaudvar területén 10 éve felépített, de soha meg nem nyitott zsidó múzeumnak, a Sorsok Házának – írja a HVG. Az épületet és két közeli telket az MTK kapja meg. A törvényszövegből nem derül ki, hogy a zsidó gyökerű sportegyesület pontosan mit kezd a holokausztmúzeum épületével.

A Sorsok Háza az Orbán-kormány igazi forró krumplija. Az intézmény ötlete 2013-ban pattant ki Szita Szabolcs történész fejéből, maga az épület 2015-re elkészült, ám azóta sem sikerült benne múzeumot nyitni. Kezdetben azért, mert az első projektgazda Schmidt Mária volt, a zsidó szervezetek és nemzetközi holokauszt-szakértők pedig attól tartottak, hogy a történész hatására a korabeli magyar hatóságok felelősségét elkenő kiállítás készülne. A múzeumprojekt ezután volt Lázár János, a Mazsihisz, majd éles kanyarral Köves Slomó zsidó kisegyházának kezében is, ám senki sem tudott eljutni addig, hogy tényleges kiállítást tudjon megnyitni az igen látványos terekben.

Köves Slomó, Schmidt Mária, Fürjes Balázs és Gulyás Gergely 2018. szeptember 7-én bejelentik, hogy hamarosan nyílik a múzeum. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Azt, hogy az MTK pontosan mit akar kezdeni a helyszínnel, csak szerdán fogják bejelenteni, és Deutsch Tamás klubelnök addig a 444-nek sem akarta lelőni a poént. De jelezte, hogy nemsokára nyilatkozni fog lapunknak a részletekről.

A törvényjavaslatból annyi derül ki, hogy a leendő valami neve

Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja

lesz.

Brüll Alfréd az MTK legendás elnöke és mecénása volt, 1905-től 1940-ig. Az MTK önfeloszlatása után Svájcba menekült, majd vesztére hazatért, és megölték.