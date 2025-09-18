Nagyot kaszál Trump politikáján Mexikó legerősebb drogbárója

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A mexikói Nyugati-Sierra Madre hegység szívében, egy szigorúan őrzött hegyi rejtekhelyről irányítja birodalmát Mexikó legerősebb drogbárója.

Az 59 éves Nemesio „El Mencho” Oseguera egyszerű dílerként kezdte, de egy jó házasságnak és a konkurencia belső viszályainak köszönhetően úgy jutott a csúcsra, hogy még mexikói börtönben sem ült.

Felemelkedésében szerepet játszott az Egyesült Államok újjáéledő kokainfüggősége és a Trump-kormányzat egyre erősödő, fentanil elleni háborúja is.

A kétezres évek elején a mexikói Guadalajara városában a rendőrség rajtaütött egy előkelő negyedben álló házon, ahol két AK–47-es gépkarabélyt találtak. A szovjet gyártmányú fegyverek elterjedtek a drogkereskedők körében, ezek azonban különleges darabok voltak: az AK–47-eseknek – amelyeket Mexikóban cuerno de cabrito-nak, vagyis kecskeszarvnak neveznek – arany markolata volt. Az egyiket ló, a másikat kakas díszítette. A spanyol El País lap szerint a jelek egyértelműen Nemesio „El Mencho” Oseguerára, a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezérére utaltak.

Oseguera hosszú évtizedek alatt építette fel a Jaliscót, amely Mexikó legnagyobb hatalmú bűnszervezetévé vált, átvéve a belső harcok miatt meggyengült Sinaloa-kartell helyét. Ráadásul a Sinaloa, Mexikó vezető fentanil-csempésze a Trump-adminisztráció célkeresztjébe került, az elnök többször is megígérte, hogy felszámolja a szintetikus droggal kereskedő „narkoterrorista” kartelleket. Ez szabad utat nyitott a Jalisco jövedelmező kokainkereskedelme előtt, Oseguera pedig az első számú drogbáróvá emelkedett. „Mencho a világ legerősebb drogkereskedője” – mondta a Wall Street Journalnak Derek Maltz, aki idén ideiglenesen a Kábítószer-ellenes Ügynökség (DEA) vezetőjeként szolgált.

A lap arról ír, hogy az Egyesült Államokban a kokain olcsóbb, miközben tisztasága változatlan, és az új generáció drogfogyasztói szemében nem kapcsolódik össze a függőséggel úgy, mint a fentanil. Miközben a fentanil használata 2023 közepe óta folyamatosan csökken, a kokainfogyasztás 2019 óta a nyugati államokban 154, a keleti régióban pedig 19 százalékkal nőtt. Kolumbia soha nem látott mennyiségben állít elő kokaint, a drog tömegével áramlik az Egyesült Államokba, ami lenyomja az árakat. A kokain ára közel a felére esett: öt évvel ezelőtt még jóval magasabb volt, ma grammonként 60–75 dollár körül mozog – mondta Morgan Godvin, a Drug Checking Los Angeles nevű közösségi szervezet kutatója. „A tiszta kokain ára meredeken zuhant.”

Hiába hirdetett Trump háborút a dél-amerikai drogkartellek ellen, melynek részeként Venezuela partjainál ki is lőtték a Tren de Aragua kartell két motorcsónakját, Oseguera továbbra is jelentős összegeket kaszál az amerikai kokainfogyasztókon. Kartellje tonnaszám szállítja a fehér port Kolumbiából Ecuadorba, majd onnan gyorsnaszádokon és úgynevezett narco-tengeralattjárókon Mexikó csendes-óceáni partjára.

Előnyös házasság és egy belső viszály

Az Egyesült Államok összesen 15 millió dolláros vérdíjat tűzött ki Oseguera fejére, ám ő a hatóságok szerint ritkán hagyja el hegyi erődjét. Egy külön elit testőrség védi, akik vállról indítható, tankot is átütni képes RPG–7-es rakétavetőkkel vannak felszerelve. A látogatók fejére csuklyát húznak, mielőtt elindulnak a hatórás autóútra, amely aknákkal teleszórt vidéken vezet keresztül. Ezek pontos helyét kizárólag Oseguera legbelső köre ismeri. El Menchót állítólag már tucatnyiszor „megölték”, de még mindig él, és tovább uralkodik a Jalisco fölött. Útja a kartell élére azonban nem volt zökkenőmentes.