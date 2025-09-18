Több mint tíz napja nem találják Kaszás Nikolettet, aki túrázás után tűnt el

A rendőrség továbbra is keresi a 27 éves Kaszás Nikolettet, akit szeptember 7-én látták utoljára a Pilisben, a Spartacus-ösvényen. Ahogy a Szeretlek Magyarország is írja, a nőt eltűntként tartják nyilván, ami azt jelenti, hogy nincs olyan információ, amit a lakossággal is megoszthatnának balesetre vagy bűncselekményre utalva. A túrázás másnapján hajnalban a nőtől érkezett egy üzenet, amit azonban nem az ő telefonjáról küldték. A Bors úgy tudja, hogy már a nő exbarátját is kihallgatták.

Kaszás Nikolett szeptember 7-én, tömegközlekedéssel indult el túrázni budapesti albérletéből a Pilisbe. Úgy tudni, hogy a túrát végigcsinálta, legalábbis egy üzenetben ezt írta a barátjának, aki épp Prágában volt. A túra helyszíne volt az utolsó, ahol a nő telefonját még be tudta mérni a rendőrség. Hogy a túra után hová ment, nem tudni: három helyen alhatott volna, a saját albérletében, a szüleinél vagy a barátjánál, de egyik lakásban sem járt. Eltűnését a túra másnapján jelentették, miután a nő munkahelye jelzett a családnak, hogy nem ment be dolgozni és nem is jelentkezett, pedig korábban nem csinált hasonlót. De ezen a napon történt még egy fontos mozzanat: hajnalban a nő barátja ismét kapott tőle üzenetet, amiben jó éjszakát kívánt. Azonban, mint később kiderült, ezt az üzenetet már nem a nő telefonjáról küldték, hanem egy asztali gépről. A rendőrség azonnal eltűntként kezdte el keresni a nőt. A Bors információi szerint a nyomozók először a szűk családi körét kezdték el vizsgálni: bekérték az összes számítógépet és eszközt, amit a nő külföldről hazatérő barátja át is adott. A lap információi szerint ezután vették elő és hallgatták ki a nő exbarátját, akivel már két éve nincsenek együtt.

Molnár Gábor adatbiztonsági szakértő, korábbi nyomozó a Blikknek azt mondta, „a rendőrség bizonyára már tudja, az az utolsó üzenet honnan jött, és hogy azt az eltűnt nő adhatta le, esetleg más üzent az ő nevében. (...) Nem nehéz kinyomozni, honnan, milyen szerverről, kinek a gépéről küldték el az üzenetet”. Szerinte ezt az információt valószínűleg a nyomozás miatt nem osztják meg a nyilvánossággal, mert ha az eltűnés miatt keresett nő küldte volna az üzenetet, akkor ez nem lenne titok. „Lehet, hogy más van a rejtély mögött” – mondta Molnár.

A hatóságok végigvizsgálták a túraútvonalakat is, de semmi olyan nyomot nem találtak, ami balesetre utalt volna. Balázs László, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, a HUNGO vezetője korábban úgy nyilatkozott, hogy a „tervezett és részben vagy egészben megvalósult túra után az esti-késő esti órákban az eltűnt nő a közösségi profilján kommunikált a párjával, ahol azt is kiemelte, hogy a kirándulás jól sikerült”.

Keresték a nőt Pilisszentlászló környékén is, drónokkal is vizsgálták a területet, rendőrök, polgárőrök kutatták át a Pilist, ahol a nő túrázhatott. Rengeteg túrázó is segített, akik a hétvégén bejárt útjaik nyomvonalát küldték el, hogy azokat a területeket ki lehessen zárni, de a nőnek nyomát se találták.

A Szeretlek Magyarországnak Horváth Zsolt nyugalmazott nyomozó azt mondta, nem lehet kizárni, hogy azt az utolsó üzenetet más küldte a nő nevében. „Volt már erre példa telefonüzenetek esetében is, amikor hamis információkkal kívánták félrevezetni a családot, a hatóságokat. Tudomásom szerint a rendőrség semmilyen olyan adatot nem talált eddig, ami arra utalna, hogy Nikolett valamilyen titok miatt önmaga indult neki a világnak. Érthetetlen, hogy azt a bizonyos utolsó üzenetet miért nem telefonról küldte el, hiszen a mobilja még akkor is működött, amikor szeptember 8-án reggel nem érkezett meg a munkahelyére. A kollégái látták, hogy aktív, de a készüléket már nem vette fel. Azóta a telefon lemerült, és ilyenkor már nem lehet bemérni, hol lehet az eszköz. Ha Nikolettet valóban a túra során érte volna baleset, 99 százalék, hogy már megtalálták volna, elvégre nem olyan nagy a Pilis.”

A rendőrség a napokban új fotót tett közzé a nőről, illetve azt is közölték, hogy eltűnésekor fekete pólót, kék farmert és fehér sportcipőt viselt.

A rendőrség azt kéri, hogy akik Kaszás Nikolettet látták, eltűnése kapcsán vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányág Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.