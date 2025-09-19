Elárverezik az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának belvárosi palotáját is

Miután kiderült, hogy eladták a Belügyminisztérium épületét – az árverésen pedig csak egyetlen licitáló volt –, Hadházy Ákos arról ír Facebook-posztjában, hogy „rohamtempóban árverezik az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának belvárosi palotáját (is)”.

Az Arany János utcában található 1700 négyzetméteres épületet 1,9 milliárdos kikiáltási áron lehet elvinni, ami ahogy Hadházy is írja, 1,1 milliós négyzetméterenkénti ár. „Ennyiért egy káposztásmegyeri panelt sem lehet már venni” – írja Hadházy, hozzátéve, hogy „nyilván már rég megvan, hogy Tiborcz, Jellinek vagy Lőrinc strómanja veszi meg, különben nem néhány hetet adnának a “befektetőknek” eldönteni, hogy licitálnak-e”.

Hadházy szerint „amit a Fidesz a belvárosi kormányzati épületek elkótyavetyélésével csinál, az valami egészen elképesztő önmagában is. De ha tudjuk, hogy miért adják el és a minisztériumok hová költöznek, akkor válik igazán azzá”.

„Egyrészt a Várban felépítettek horribilis pénzből néhány giccses vasbeton palotát. Másrészt a Bosnyák téren, a Városliget mellett és a MOL toronynál horribilis pénzért Tiborcztól, a haverjától és Garancsitól. Ez a három eszement ingatlan beruházás tönkrement volna, ezért meg kellett őket menteni. Ezért aztán lényegében az egész államot kiköltöztetik ezekre a helyekre (és a Várba). Az meg a »járulékos haszon«, hogy a belvárosi palotákat meg bagóért megvásárolhatják a csirkefogók” – írja a független képviselő, aki bejegyzését azzal zárja, „és még örüljünk, ha az Európai Uniós Ügyek Minisztériumát nem azért adják el, mert hamarosan már nem lennénk az Unióban”.