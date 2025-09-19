Kenyában lett konzul a Tények volt műsorvezetője

Másfél évvel azután, hogy elbukott a ráckevei polgármester-választáson, Szebeni Istvánt Kenyában találta meg a Blikk. A lap információi szerint a Tények volt műsorvezetője diplomáciai megbízatást kapott, ő a kenyai magyar nagykövetség új konzulja.

Szebeni István és Orbán Viktor
Forrás: Szebeni István Facebook-oldala

Viszonylag friss lehet a kinevezés, ugyanis ez az információ egyelőre nem szerepel a Külügyminisztérium hivatalos oldalán. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének vezető globális hatóságának oldalán azonban már frissítették az adatokat, ott már szerepel a kapcsolattartók között kenyai magyar nagykövetség nemrég kinevezett új nagykövete, Nyirati Katalin, a helyettese, Kunt Balázs és az új konzul, Szebeni István neve.

Szebeni 2023-ban bontott szerződést a TV2-vel, majd bejelentette, hogy indul a ráckevei polgármester-választáson, ahol a Fidesz által indított tévés végül a szavazatok negyven százalékát sem szerezte meg.

