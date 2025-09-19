Magyar Péter szerint Orbán Viktor meg akarja akadályozni, hogy adományokat vigyenek kórházaknak, Takács Péter szerint nem

Ha valaki esetleg unatkozott volna ezen a napsütéses pénteken, annak ajánlom a Magyar-Takács csörte legújabb etapját.

Magyar Péter a Facebookon tett közzé felszólító posztot, egyenesen Orbán Viktornak címezve, amelyben azt várja a miniszterelnöktől,

„hogy utasítsa Takács Péter egészségügyi államtitkárt, hogy engedjék átvenni holnap a Tisza adományait a magyar kórházakban.”

A párt holnap 100 kórházba vinne kézfertőtlenítőt, higiénia termékeket és wc-papírt, ám Magyar szerint az intézmények igazgatói „politikai utasítást” kaptak, hogy ne vegyék át azokat. Mint írja:

„A kórházi vezetők azt az utasítást küldik körbe a dolgozóknak, hogy nem vehetnek át adományokat a TISZA Szigetektől. Arra is utasítást adtak, hogy töltsék fel a kórházak közösségi mosdóiban a kézfertőtlenítő adagolókat, akkor is, ha ennek az az eredménye, hogy jelenleg már a személyzeti mosdókba se jut kézfertőtlenítő.”

Magyar posztja után szűk fél órával Takács államtitkár is posztolt, ő viszont már azt írta, a Tisza Párt vezetője nem mond igazat.

„Már meg sem lepődünk... Minden kórház át fogja venni az adományokat, bár tudjuk jól: nem segíteni akar, kizárólag a terelés a célja.”

Takács a kommentek közt közzétett egy válaszlevelet is, amelyet állítása szerint a Tisza megkeresésére küldtek. Ebben többek közt az olvasható, hogy megköszönik az adományozási szándékot, majd a következő tájékoztatást adják:

A kórházakban gyógyító munka folyik. Kérem, hogy ezt tartsák tiszteletben a betegek és az egészségügyi dolgozók zavartalan munkavégzése érdekében, és az adományozást békésen, a kijelölt rend szerint bonyolítsák le. Felhívom a figyelmét, hogy bár általános gyakorlat szerint az adományok átadása munkanapokon történik, a megjelölt kórházakban szombati napon is készen áll egy-egy munkatárs az adomány átvételére. Az adomány átadása a kórház épületén kívül, a bejárat közelében lehetséges az arra kijelölt munkatársnak. Az adományozás nem jelent jogosultságot arra, hogy a kórházi épületekbe, kórtermekbe vagy a műtők közelébe belépjenek. Arra sem jogosult az adományozó, hogy a kórház területén sajtótájékoztatót tartson, oda sajtótájékoztatót szervezzen, illetve a dolgozókról felvételt készítsen.

Hogy ki küldte a levelet, az nem derül ki, aláírása ugyanis nincs, illetve Takács azt sem árulta el, hogy pontosan mikor küldték a választ (igaz, az meg Magyar posztjából nem derül ki, hogy ők mikor jelezték adományozási szándékukat).

Magyar természetesen már kommentelt is Takács posztja alá, alig 5 perccel azután, hogy az megjelent. Ezt írta:

És még nincs dél.