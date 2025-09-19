Sallai Rolandot két mérkőzésre eltiltotta a FIFA

„Sallai Rolandot két válogatott-mérkőzésre tiltotta el a FIFA Fegyelmi Bizottsága, miután az Írország-Magyarország vb-selejtezőn azonnali piros lappal kiállította a játékvezető. A döntés értelmében a támadó nem léphet pályára az Örményország elleni hazai vb-selejtezőn” – közölte Twitteren az MLSZ.

A csapat szeptember 6-án Dublinban 2-2-es döntetlent játszott, Sallait azon a mérkőzésen az 52. percben azonnali piros lappal küldte le a pályáról a játékvezető. Marco Rossi együttese ezt követően, 9-én a Puskás Arénában 3-2-es vereséget szenvedett a portugáloktól. A harmadik fordulóban, az örményekkel október 11-én csap össze a válogatott, ugyancsak hazai környezetben. A magyar csapat két mérkőzést követően egy ponttal a harmadik helyen áll a csoportjában, amelyből az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.