Zavarodott szociopatának nevezte a gombás gyilkost, megbüntették az orvost

Chris Webster ausztrál orvos kulcsfontosságú tanú volt az ausztrál gombás gyilkos, Erin Patterson tárgyalásán. A három ember meggyilkolása miatt elítélt nőt az ítélethozatal után Webster egy interjúban „gyalázatosnak” és „zavarodott szociopata őrültnek” nevezte, ez azonban nem tetszett az Ausztrál Orvosi Tanácsnak.

A szabályozó hatóság vizsgálatot indított, és elrendelte, hogy Webster vegyen részt egy általános orvos etikai, adatvédelmi és közösségi média képzésen. Mint kiderült, többen is panaszt tettek az orvos médiaszereplései és „nyers nyelvezete” miatt.

Webster a BBC-nek azt mondta, megérti és elfogadja a hatóság döntését, de továbbra is kiáll amellett, amiket mondott.

Erin Pattersont szeptember elején életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, az ötvenéves nőt 33 évig nem lehet feltételes szabadlábra helyezni, amiért megölt három embert, egyet pedig megpróbált megölni a szándékosan mérgező gombával készített Wellington-bélszínnel.

Az ausztrál nő 2023 júliusában hívta meg vacsorázni a volt férjét, annak szüleit, illetve a nagynénjét és annak férjét, a helyi baptista lelkipásztort, Ian Wilkinsont. A nő volt férje végül nem ment el a vacsorára, ahol Patterson mérgező gombávala készült Wellington-bélszínt tálalt fel, amitől a volt apósa, anyósa és annak nővére meghaltak, a lelkész pedig súlyosan megbetegedett.