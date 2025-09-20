A Papp László Sportarénában digitális honfoglalnak a Digitális Polgári Körök

A magyar Kormány által létrehozott Kopp Mária Intézet is a kiállítók közt
Orbán Viktor egyik Facebookra posztolt képén a Kopp Mária Intézet (teljes nevén Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, KINCS) egy dísze látható. Szerencsére nem kell holmi miniszterelnöki képes utalásokból megalapozatlan következtetéseket levonni, a Kopp Mária Intézet saját Facebook-oldalán is posztolt arról, hogy örömmel vesznek részt a rendezvényen. A KINCS-et egyébként a kormány hozta létre, jelenleg a Kulturális és Innovációs Minisztérium alá tartozó költségvetési szerv.
A Patrióta élő közvetítésén is látni lehetett arra utaló jelek, mintha párt és állam összefonódna: Takács Péter egészségügyi államtitkár a Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt. logója előtt nyilatkozott. A NIÜ önmagában nem költségvetési szerv, de ahogy a nevéből is következtetni lehet rá, több szempontból állami feladatot lát el és szoros kapcsolattal van a kormányzattal.
A NIÜ-höz és a KINCS-hez is kérdésekkel fordultunk, hogy megtudjuk, milyen megfontolásból vesznek részt a Digitális Polgári Körök találkozóján.
- Link másolása
- X (Twitter)
- Tumblr