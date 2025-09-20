Élő

A Papp László Sportarénában digitális honfoglalnak a Digitális Polgári Körök

Ma rendezik meg a Fidesz házi fesztiválján, Tusványoson meghirdetett Digitális Polgári körök első offline találkozóját a Papp László Sportarénában.

A kizárólag regisztrált tagok számára elérhető rendezvényen a beszédek mellett zenei produkciók és közel negyven kiállítóval egy expó is várja a résztvevőket, sőt, a Magyar Nemzet szerint még a szervezők szellemi kiállítótérrel (!) is készülnek, ráadásul a programban szerepel többek közt Demjén Ferenc, Rubint Réka és Kulcsár Edina fellépése is.

A fő produkciók délután négy órától kezdődnek, Orbán Viktor ígéretes posztokkal, látszólag éneklő Lázár Jánossal és Hakuna Matatás zebrázással reklámozta be őket, de az expó már déltől nyitva van, a Patrióta pedig már délelőtt elkezdte a felvezető műsorfolyamát, amiben a fideszes holdudvar és nyilvánosságból nagyjából mindenkit megszólaltattak, aki él és mozog.

A lefedett témák minimális meglepetést sem tartogattak: Nyugat-Európa bukása, Brüsszel-Brüsszel-Brüsszel, Ukrajna, migráció, gender, baloldali erőszakhullám és véleményterror, Tisza-adó, Magyar Péter (Kollár Kinga, Tarr Zoltán és az adóemelés, Ruszin-Szendi Romolusz, az ő zsírleszívása és erőszakmániája) témában megtudhattuk pontosan ugyanazt, amit a kormánysajtóban bármelyik napon olvashatunk.

A magyar Kormány által létrehozott Kopp Mária Intézet is a kiállítók közt

Orbán Viktor egyik Facebookra posztolt képén a Kopp Mária Intézet (teljes nevén Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, KINCS) egy dísze látható. Szerencsére nem kell holmi miniszterelnöki képes utalásokból megalapozatlan következtetéseket levonni, a Kopp Mária Intézet saját Facebook-oldalán is posztolt arról, hogy örömmel vesznek részt a rendezvényen. A KINCS-et egyébként a kormány hozta létre, jelenleg a Kulturális és Innovációs Minisztérium alá tartozó költségvetési szerv.

Digitális Polgári Körök találkozója ft. Kopp Mária Intézet (KINCS)
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A Patrióta élő közvetítésén is látni lehetett arra utaló jelek, mintha párt és állam összefonódna: Takács Péter egészségügyi államtitkár a Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt. logója előtt nyilatkozott. A NIÜ önmagában nem költségvetési szerv, de ahogy a nevéből is következtetni lehet rá, több szempontból állami feladatot lát el és szoros kapcsolattal van a kormányzattal.

Takács Péter államtitkár beszél a Digitális Polgári Körök találkozóján a Nemzeti Innovációs Ügynökség logója előtt
Fotó: Patrióta/Youtube

A NIÜ-höz és a KINCS-hez is kérdésekkel fordultunk, hogy megtudjuk, milyen megfontolásból vesznek részt a Digitális Polgári Körök találkozóján.

Magánadományokból bérelték ki a Papp László Arénát

„A szeptember 20-i rendezvényt nem Magyarország Kormánya szervezi” – ezt a választ kapta a Telex a Kormányzati Tájékoztatási Központtól, a Fidesz ennyit se reagált a lap megkeresésére. Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, a digitális polgári körök közösségi koordinátora annyit árult el, hogy a rendezvény szervezője a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., így a költségekről és minden egyéb kérdésről ők tudnak tájékoztatást adni. Ők pedig ezt a választ adták a megkeresésre:

„A rendezvényt a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány támogatásából szervezi, aki a támogatását magánszemélyek adományaiból nyújtja”

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA
Stratégiai forródrót, digitális főhadiszállás – a beavatottság ígéretével toborozza Orbán a digitális hadseregét

A Harcosok Klubjában a kommunikáció irányított, csak az adminok posztolhatnak. Az egész csoport lényegében Orbán Viktorról szól: vagy ő posztol, vagy döntő többségben az ő tartalmait osztják újra az adminok azzal a felhívással, hogy azt like-olják vagy kommenteljék azt a tagok. A Harcosok Klubjában, ahol Orbán kérését is figyelmen kívül hagyja a többség, az utóbbi időben ráfordultak a Tiszára. Orbán Digitális Polgári Körében viszont egészen más a hangulat, ott a fideszes politikusok posztjai is elvesznek a többieké közt, és Orbán Viktor sem olyan aktív, mint a Harcosok Klubjában.Míg a Harcosok Klubja arról szól, hogy a felhasználók legyenek aktívak Orbán Viktor Facebook-oldalán, addig a DPK-knak sokkal inkább a saját tábort erősítő, összetartó, motiváló funkciója van. Ott lehet ventilálni, mindenki elmondhatja a véleményét, a HK-val szemben a tagok is posztolhatnak.

Harcosok Klubja vs. Digitális Polgári Körök

Talán nem feltétlenül egyértelmű rögtön mindenki számára, mi a különbség a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök közt, főleg, hogy a Digitális Polgári Körök találkozóján a Harcosok Klubjának is saját standja van, ahol pontosan ugyanazok az emberek sürögnek-forognak, akik a DPK-k promózásában is jeleskednek.

A HK és a DPK közötti esetleges átfedést azzal magyarázta a Fidesz, hogy nem mindenkinek van kedve harcolni, van, aki csak békében beszélgetne, utóbbiaknak valók a DPK-k. Az orbáni gondolatmenet szerint a Harcosok Klubja, akik a közvetlen csatát vívják, jelentik a dárda hegyét. Egy dárda azonban nem dárda egy valamire való nyél nélkül. Ez a DPK.

Listázták az újságírókat a Digitális Polgári Körök találkozójára

„Top álhírgyárosok” feliratú tablóra tették több médium újságírójának képét és nevét a Digitális Polgári Körök első találkozójára készülve. A résztvevőktől pedig azt kérdezik, ők kinek adnának „Zebra-díjat”, erről egyébként a Patrióta szokásos színvonalú műsorfolyamában is szavazhattak a kommentelők.

A listázott újságírók között vannak a 444, a Telex, a HVG, a Direkt36, a Magyar Hang és a Kontroll munkatársai is.

Miért kell DigiOrbán? – a Fidesz régi-új válasza Magyar Péterre

Bár a Fidesz időben fordult rá az internetre, majd a klasszikus médiája mellé felépítette és iszonyú mennyiségű pénzzel megtolta saját, Facebookra optimalizált hálózatát, a Megafont, hogy lehetőleg mindenki elé, nyomasztóan sokszor eljussanak az üzenetek. A Megafon megalakulásának is az volt az indoklása, hogy a Facebookon terjeszteni kell az igét, mert ott túlsúlyban vannak a liberális álláspontok. Viszont a közösségi médiában a Tisza felemelkedésével még látványosabbá vált a Fidesz-ellenes, kormányváltó hangulat, vélhetően a két szavazótábor demográfiai összetételének (kor, lakóhely, végzettség) különbsége miatt.

Ezért a Fidesz úgy döntött, ismét rárobbantja magát az internetre.

A cikk folytatódik

