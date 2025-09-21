Fideszes győzelem a VIII. kerületben

POLITIKA
Kozma Lajos, a Fidesz jelöltje nyerte a VIII. kerületi időközi választást 52,27 százalékkal.

A kutyapárti Balázs András a második lett (42,28 százalék), harmadik a független Simon György (5,45 százalék).

Ennek a hagyományosan fideszes választókerületnek volt a képviselője az a Kecskeméti László, aki jogcím nélkül használta az önkormányzati lakását, majd rendesen lebontotta azt.

A választásról itt olvashatják riportunkat.

(Korábban egy részeredmény alapján tévesen írtuk, hogy kutyapárti győzelem született. Olvasóink elnézését kérjük.)

POLITIKA józsefváros fidesz kongresszus 2013 VIII. kerület időközi önkormányzati választás
