Ha XIV. León múlik, nem lesz egyhamar AI-pápánk

„Ha van valaki, akit nem kéne avatárral reprezentálni, akkor azt mondanám, hogy a pápa az elsők között van” – mondta XIV. Leó pápa egy korábbi interjúban a National Catholic Reporter szerint. Bár a pápa egyáltalán nem ellenzi a technológiai fejlődést, gyakran beszél arról is, hogy milyen veszélyekkel járhat a mesterséges intelligencia.

„Valaki nemrég engedélyt kért, hogy létrehozza a mesterséges énemet, hogy az interneten bárki személyes audienciát kaphasson a pápától. Nem engedtem” – mesélte XIV. Leó. Szerinte ugyanis bár bizonyos területeken hasznos lehet az AI, képes hamis világokat is létrehozni, amik megkérdőjelezik az igazságot.

„A veszély abban rejlik, hogy a digitális világ elkezdi a saját útját járni, mi pedig bábokká válunk, vagy az út szélére kerülünk” – mondta.

„Az emberi méltóságnak nagyon fontos kapcsolata van a munkával, amit végzünk. Adottságaink révén termelhetünk, kínálhatunk valamit a világnak és megélhetést szerezhetünk” – magyarázta, figyelmeztetve egy esetleges válság veszélyeire.

„Ha automatizáljuk az egész világot, és csak keveseknek lesznek olyan eszközeik, amelyekkel nem csak túlélhetnek, hanem jól, értelmesen élhetnek, akkor nagy problémáink lesznek” – tette hozzá.

A pápa a Leó nevet XIII. Leó után választotta, aki az ipari forradalom idején a munka és a munkavállalók jogainak kérdéseivel foglalkozott. Azt mondta, az egyház nem ellenzi a technológiai fejlődést, de ragaszkodik hozzá, hogy megmaradjon a kapcsolat a hit és az ész között. Enélkül a kapcsolat nélkül szerinte „a tudomány üres, hideg héjjá válik, nagy kárt okozva az emberiségnek”.