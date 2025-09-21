Két német vadászrepülőt riadóztattak, miután egy orosz felderítő berepült a Balti-tenger fölé

Ismét riadóztatott a NATO, miután egy azonosítatlan gép berepült a Balti-tenger feletti semleges légtérbe, és nem volt repülési terve és rádiókapcsolata sem.

A gépet két német Eurofighter követte nyomon vasárnap reggel. Megállapították, hogy egy orosz IL-20M felderítő gépről van szó, majd átadták a repülő kíséretét a svéd NATO-partnereknek, és visszatértek a Rostock-Laage-ban lévő reptérre.

Ilyen típusú gép repült be, a kép a cikkben illusztráció Fotó: NIKITA SHCHYUKIN/AFP

A Reuters forrásai szerint a NATO Észak-atlanti Tanácsa kedden ül össze, hogy megtárgyalja az észt légtér megsértését. Tallinn szerint három orosz MiG-31-es vadászgép pénteken engedély nélkül hatolt be Észtország légterébe, ahol 12 percig tartózkodott, míg visszavonulásra kényszerítették őket. (Reuters)