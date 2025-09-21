Összecsapásokba torkollott a bevándorlásellenes tüntetés Hágában, vízágyút is bevetettek a rendőrök

Könnygázt és vízágyút is bevetett a holland rendőrség Hágában a bevándorlásellenes tüntetőkkel szemben – írta meg a BBC. Harminc embert őrizetbe vettek, két rendőr megsérült, egy rendőrautót felgyújtottak, több csoport összecsapott a rendőrséggel. A tüntetést egy olyan jobboldali aktivista szervezte, aki szigorúbb migrációs politikát és keményebb fellépést szeretne a menedékkérőkkel szemben.

Fotó: MOUNEB TAIM/Anadolu via AFP

A városban ezerötszáz ember blokkolta az autópályát, meghívást kapott a választások legutóbbi nyertese, a jobboldali Geert Wilders is, de végül nem vett részt rajta – Wilders jelenleg nem tagja a kormánykoalíciónak, mivel egy bevándorlással kapcsolatos vita után kivonta a pártját. Ettől függetlenül Dick Schoof jelenlegi miniszterelnökhöz hasonlóan ő is elítélte a rendőrök elleni erőszakot.

Fotó: MOUNEB TAIM/Anadolu via AFP

A tüntetők betörték a balközép D66 párt székházának ablakait is, de senki nem volt bent az irodákban. „Ha azt hiszik, megfélemlíthetnek minket, akkor sajnálom. Soha nem hagyjuk, hogy szélsőséges lázadók elvegyék tőlünk gyönyörű országunkat” – írta a párt elnöke.