Pócs János a disznóólból jelenti: feljelentette Ruszin-Szendi Romulusz

„Rendkívüli bejelentés, a mai napon Ruszin-Szendi Romulusz nem lőtt le, de feljelentett” – mondja Pócs János videójában. Eszerint az egykori vezérkari főnök és jelenlegi Tisza-szakpolitikus bocsánatkérésre szólította fel azért a júniusi videójáért, melyben egy disznóra perzselte a „Ő VOLT A SOROS ROMULUSZ” feliratot, majd három vödör zsír mellé somolyogva letett egy vödör „akciós Romolusz zsírt”.

Mostani videójában ironizálva felolvassa a Ruszin-Szendi által követelt bocsánatkérést. Odáig is eljut, hogy azt mondja, „sajnálom”, majd jön a poén, a háttér eltűnik, Pócs pedig már a disznóólból mondja: „sajnálom, de ettől még ez van.” A képviselő hozzáteszi, Ruszin-Szendi 1,2 milliós sérelemdíjat követel. „Ha a bíróság megítéli, a disznóimat felajánlom, csak egy kicsit még hizlalom.”

A tiszás politikus azért akarta, hogy Pócs bocsánatot kérjen, mert szerinte – legalábbis a Pócs által felolvasott szövegrészlet alapján – azzal, hogy Pócs „elhízott állatokhoz, állati zsiradékhoz” hasonlította őt, megsértette a becsületéhez és emberi méltóságához való jogát.

Előzmények

A Ruszin-Szendi által problémásnak tartott júniusi Pócs-felvétel kiindulópontja az a kormánysajtó által bedobott hír, mely szerint „esztétikai” zsírleszívást hajtottak végre rajta, ráadásul a honvédkórház állta a cechet.

A jászsági képviselő régóta humorizál a Facebookon, emlékezetes, hogy pár éve a kazánba zárta az egyik roma alkalmazottját. A disznós poén közvetlen előzménye, hogy a Soros György elleni intenzív kampányolásban 2017-ben Pócs hangulatos képet közölt, amelyen többen egy disznó felett állnak, amire az „Ő VOLT A SOROS” feliratot perzselték.