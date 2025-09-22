Három hónapon belül elítélték a férfit, aki azzal fenyegette a rendőröket, hogy ha nem mennek ki azonnal, felrobbantja a lakást

Terrorcselekménnyel fenyegetés miatt kapott felfüggesztett börtönt egy férfi, aki júniusban Budapestről azzal hívta fel a segélyhívót, hogy ha nem küldenek azonnal intézkedni valakit, felrobbantja a lakást.

A férfi közben a háttérben egy nővel, a barátnőjével veszekedett – írta közleményében a Fővárosi Főügyészség a vádirat alapján. A segélyhívó tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik ellenőrizték a címet és még aznap elfogták a 37 éves férfit.

A vádlott azt állította, a vita hevében meg akarta ijeszteni a párját azzal, hogy elviteti magát a rendőrökkel. A Fővárosi Főügyészség gyorsított eljárás keretében terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt bíróság elé állította a férfit, akit 1 év 4 hónapra ítéltek, két év próbaidőre felfüggesztve.

Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség fellebbezett, súlyosabb börtönbüntetést és hosszabb idejű próbaidőt kérve.

A főügyészség közölte, ha valaki állami szervet robbantással fenyegetőzéssel próbál kényszeríteni valamire, akkor a Büntető Törvénykönyv értelmében terrorcselekménnyel fenyegetést követ el.