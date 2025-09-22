Kim Dzsongun hajlandó az amerikaiakkal tárgyalni, de az atomfegyvereiről nem mond le

Kim Dzsongun nyitott rá, hogy az Egyesült Államokkal tárgyaljon, de csak akkor, ha az amerikaiak elállnak az Észak-Korea atommentesítésére vonatkozó követelésüktől. Erről a Legfelsőbb Népi Gyűlés 13. ülésszakán beszélt az észak-koreai vezető, nem sokkal azután, hogy a dél-koreai hatóságok felszólították Donald Trumpot, tárgyaljon Észak-Koreával a szankciók feloldásáról és az ország atommentesítéséről.

„Ha az Egyesült Államok felhagy a nukleáris leszereléssel kapcsolatos megszállottságával, és a valóság elismerésén alapuló békés együttélést akar folytatni Észak-Koreával, akkor nincs okunk megtagadni a tárgyalásokat” – mondta Kim.

Kim arról is beszélt, hogy országa még a szankciók feloldása érdekében sem mond le az atomfegyverekről, az Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársaság atomhatalmi státusza ugyanis az alkotmányában is szerepel.

Kim Dzsongun és Donald Trump találkozója az Észak- és Dél-Koreát elválasztó demilitarizált övezetben 2019. június 30-án Fotó: Brendan Smialowski/AFP

Kim azt mondta, hogy „jó emlékei” vannak Donald Trumpról. Kijelentése azért volt érdekes, mert ez volt az első alkalom, hogy közvetlenül nyilatkozott az amerikai elnökhöz fűződő kapcsolatáról. Trump első elnöki ciklusa alatt háromszor találkozott Kimmel. Észak-Korea esetleges atommentesítéséről utoljára 2019-ben tárgyaltak. (via Meduza)