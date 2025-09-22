95 éves korában meghalt Sajdik Ferenc, grafikus és karikaturista, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas művész.

A hírt Pápai Gábor karikaturista jelentette be Facebook-oldalán. „Gombóc a torkon. Itt hagyott minket »A« Sajdik Feri. 95 éves korában elhunyt a legnagyobb magyar karikaturista” – írta Pápai, utalva Sajdik egyik legnépszerűbb figurájára, Gombóc Artúrra utalva. Sajdik évtizedekig rajzolt a Ludas Matyiba, ő rajzolta, és Csukás Istvánnak közösen írta a Pom Pom meséit és A nagy ho-ho horgászt is, mintegy 300 könyvet illusztrált.

Sajdik Ferenc átveszi a Nemzet Művésze díjat Csák János kulturális és innovációs minisztertől és Vashegyi Györgytől, a Magyar Művészeti Akadémia leköszönő elnökétől 2023. november 3-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Sajdik Ferenc 1930. augusztus 21-én született a németországi Neuenhagen bei Berlinben. Édesanyja balerina, édesapja, Sajdik Sándor sikeres zsoké volt. Wikipédia-oldala szerint gyerekkorát Németországban, Görögországban, majd Dunakeszin töltötte.

Munkásságát egyebek mellett Érdemes Művész címmel, Munkácsy Mihály-, Prima Primissima- és Kossuth-díjjal, a Nemzet Művésze címmel ismerték el.