Miután Charlie Kirk özvegye megbocsátott férje gyilkosának, Trump kijelentette, hogy „gyűlöli” a politikai ellenfeleit

Teltházas stadionban, 63 ezer ember és a teljes republikánus politikai elit előtt búcsúztatták vasárnap a szeptember 10-én meggyilkolt amerikai konzervatív aktivistát, Charlie Kirköt. Az eseményen beszédet mondott Donald Trump is, aki gyorsan politikai rendezvényt csinált a megemlékezésből.

Trump arról beszélt, hogy „gyűlöli” a politikai ellenfeleit, és nem akarja a legjobbakat számukra. Ezt a mondatot közvetlenül azután mondta el, hogy Charlie Kirk özvegye nyilvánosan megbocsátott férje gyilkosának, mert „Charlie is ezt csinálta”, és „a gyűlöletre nem a gyűlölet a válasz”. Trump azt mondta, ebben a kérdésben sosem értett egyet Kirkkel.

Donald Trump és Erika Kirk, Charlie Kirk özvegye Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Trump mártírnak nevezte Kirköt, és felidézte, hogy a férfi pénz nélküli középiskolásból lett egy több millió dolláros szervezet vezetője. Az elnök azt mondta, Kirk szervezete elengedhetetlen volt a fiatal választók meggyőzésében, ami a 2024-es republikánus választási győzelemhez vezetett. Trump azt is megköszönte Kirknek, hogy elsőként hívta fel a figyelmét J. D. Vance leendő alelnökre, és megismertette ifj. Robert F. Kennedy leendő egészségügyi miniszterrel.

Trump a Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinsonról is beszélt. A férfit „radikalizálódott, hidegvérű szörnyetegnek” nevezte. Az elnök megismételte korábbi állításait is, miszerint Kirk haláláért a liberális politika felelős.

Az amerikai elnök a megemlékezés egy pontján percekig Elon Musk mellett ült. Kezet fogtak és beszélgettek is. Ez azért érdekes, mert a milliárdos vállalkozó tavasszal viharos körülmények között távozott Trump kormányából, majd keményen kritizálta is az elnök munkáját.

Donald Trump és Elon Musk Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A megemlékezésen beszédet mondott J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth hadügyminiszter és Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke is. A rendezvényt Arizona államban, Glendale-ben, a 63 ezres State Farm stadionban tartották. Voltak olyan résztvevők, akik hajnal 3 óta álltak sorba, hogy bejussanak a stadionba.

Charlie Kirköt szeptember 10-én lőtték meg Utah államban, egy rendezvényen, ahol diákokkal vitatkozott. Az aktivista belehalt a lövésbe. A Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinson nem működik együtt a hatóságokkal. Róla ebben a cikkben írtunk bővebben. (via The New York Times, Guardian)