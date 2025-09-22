Miután Charlie Kirk özvegye megbocsátott férje gyilkosának, Trump kijelentette, hogy „gyűlöli” a politikai ellenfeleit

Teltházas stadionban, 63 ezer ember és a teljes republikánus politikai elit előtt búcsúztatták vasárnap a szeptember 10-én meggyilkolt amerikai konzervatív aktivistát, Charlie Kirköt. Az eseményen beszédet mondott Donald Trump is, aki gyorsan politikai rendezvényt csinált a megemlékezésből.
Trump arról beszélt, hogy „gyűlöli” a politikai ellenfeleit, és nem akarja a legjobbakat számukra. Ezt a mondatot közvetlenül azután mondta el, hogy Charlie Kirk özvegye nyilvánosan megbocsátott férje gyilkosának, mert „Charlie is ezt csinálta”, és „a gyűlöletre nem a gyűlölet a válasz”. Trump azt mondta, ebben a kérdésben sosem értett egyet Kirkkel.
Trump mártírnak nevezte Kirköt, és felidézte, hogy a férfi pénz nélküli középiskolásból lett egy több millió dolláros szervezet vezetője. Az elnök azt mondta, Kirk szervezete elengedhetetlen volt a fiatal választók meggyőzésében, ami a 2024-es republikánus választási győzelemhez vezetett. Trump azt is megköszönte Kirknek, hogy elsőként hívta fel a figyelmét J. D. Vance leendő alelnökre, és megismertette ifj. Robert F. Kennedy leendő egészségügyi miniszterrel.
Trump a Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinsonról is beszélt. A férfit „radikalizálódott, hidegvérű szörnyetegnek” nevezte. Az elnök megismételte korábbi állításait is, miszerint Kirk haláláért a liberális politika felelős.
Az amerikai elnök a megemlékezés egy pontján percekig Elon Musk mellett ült. Kezet fogtak és beszélgettek is. Ez azért érdekes, mert a milliárdos vállalkozó tavasszal viharos körülmények között távozott Trump kormányából, majd keményen kritizálta is az elnök munkáját.
A megemlékezésen beszédet mondott J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth hadügyminiszter és Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke is. A rendezvényt Arizona államban, Glendale-ben, a 63 ezres State Farm stadionban tartották. Voltak olyan résztvevők, akik hajnal 3 óta álltak sorba, hogy bejussanak a stadionba.
Charlie Kirköt szeptember 10-én lőtték meg Utah államban, egy rendezvényen, ahol diákokkal vitatkozott. Az aktivista belehalt a lövésbe. A Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinson nem működik együtt a hatóságokkal. Róla ebben a cikkben írtunk bővebben. (via The New York Times, Guardian)
A férfi apja 27 éve a seriff hivatalában dolgozik.
Egy utah-i egyetemen adott elő, amikor lelőtték. A nyakán találták el, aki jót akar, ne nézze meg az esetről keringő videókat!
A Charles Kirk meggyilkolásával vádolt Tyler Robinson nem működik együtt a hatóságokkal, így nem tudni sokat az indítékairól sem. És a tettes négy töltényhüvelyen is hagyott hátra üzeneteket, ami csak még tovább bonyolította a képet.