Trumpék sajtóinformációk szerint bejelenthetik, hogy a Tylenol gyógyszer szedése növeli az autizmus kialakulásának kockázatát

A Washington Post információi szerint az amerikai kormány hétfőn bejelentheti, hogy a Tylenol gyógyszer terhesség alatti szedése növeli az autizmus kialakulásának kockázatát, a leucovorin gyógyszer viszont gyógyíthatja az autizmust.

Donald Trumpék esetleges bejelentése azért lenne meglepő, mert a tudományos konszenzus alapján a világszerte elterjedt Tylenol szedése biztonságos a terhes nők számára.

Trump Charlie Kirk vasárnapi búcsúztatásán már elejtett egy mondatot, ami erősíti a Washington Post értesülését. Az amerikai elnök ugyanis azt mondta, hogy szerinte megoldást találtak az autizmusra.

Ifj. Robert F. Kennedy amerikai egészségügyi miniszter és Donald Trump Fotó: JIM WATSON/AFP

A Wall Street Journal szeptemberben arról írt, hogy ifj. Robert F. Kennedy egészségügyi miniszter hasonló lépés bejelentését tervezi. A cikk szerint Kennedy arra készült, hogy a Tylenol terhes nők általi szedése és az autizmus közötti összefüggésről beszél majd. Kennedy korábban azt állította, hogy az Egyesült Államokat „autizmusjárvány” sújtja, amit „környezeti toxinok” táplálnak.

Az autizmus kialakulásának lehetséges okait évtizedek óta kutatják a tudósok, de egyértelmű válaszok még nem születtek. Sok tudós ugyanakkor úgy véli, hogy a genetika, a környezeti hatásokkal kombinálva szerepet játszik az autizmus kialakulásában.