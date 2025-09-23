A francia elnököt is megállította a New York-i rendőrség, hogy Donald Trump konvoja elhajthasson

A politikusok miatti útlezárások újabb érdekes példáját produkálta az élet. (Nem, most nem megint mentőket állítottak meg Budapesten, hogy Robert Fico konvoja háborítatlanul suhanhasson a CPAC-re.) Ezúttal az ENSZ Közgyűlés miatt New Yorkban tartózkodó francia elnök, Emmanuel Macron kocsiját állították meg a New York-i rendőrök, hogy Donald Trump elnök konvoja annak rendje és módja szerint tökéletesen üres utcákon haladhasson el.

Hiába kérlelte Macron a maga sajátos bájú francia angolságával, hogy engedjék át, a rend éber (és rendkívül udvarias) őreit nem tudta erről meggyőzni.

A francia elnök egyébként nem csak véletlenszerűen turistáskodott a városban, hanem épp végzett az ENSZ-ben, ahol bejelentette, hogy Franciaország elismeri Palesztinát, amikor a váratlan lezárásba ütközött. De nem esett pánikba, az utcasarkon várakozva felhívta Donald Trumpot, akinek kedélyesen elújságolta, mi történik vele épp, de a blokádot még így sem oldották fel.

Végül Macron inkább a sétát választotta, a New York-i járókelők nagy örömére, akik így még fotózkodni is tudtak vele.

