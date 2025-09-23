A francia elnököt is megállította a New York-i rendőrség, hogy Donald Trump konvoja elhajthasson

A politikusok miatti útlezárások újabb érdekes példáját produkálta az élet. (Nem, most nem megint mentőket állítottak meg Budapesten, hogy Robert Fico konvoja háborítatlanul suhanhasson a CPAC-re.) Ezúttal az ENSZ Közgyűlés miatt New Yorkban tartózkodó francia elnök, Emmanuel Macron kocsiját állították meg a New York-i rendőrök, hogy Donald Trump elnök konvoja annak rendje és módja szerint tökéletesen üres utcákon haladhasson el.

Hiába kérlelte Macron a maga sajátos bájú francia angolságával, hogy engedjék át, a rend éber (és rendkívül udvarias) őreit nem tudta erről meggyőzni.

Awkward moment: Macron stopped in New York because of Trump’s motorcade



Police who had blocked roads for Donald Trump’s motorcade mistakenly stopped the car of French President Emmanuel Macron.



Macron got out of the vehicle, called Trump, and jokingly asked him to “clear the… pic.twitter.com/fcRd3Md336 — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

A francia elnök egyébként nem csak véletlenszerűen turistáskodott a városban, hanem épp végzett az ENSZ-ben, ahol bejelentette, hogy Franciaország elismeri Palesztinát, amikor a váratlan lezárásba ütközött. De nem esett pánikba, az utcasarkon várakozva felhívta Donald Trumpot, akinek kedélyesen elújságolta, mi történik vele épp, de a blokádot még így sem oldották fel.

Végül Macron inkább a sétát választotta, a New York-i járókelők nagy örömére, akik így még fotózkodni is tudtak vele.