Drónokat észleltek a koppenhágai és az oslói repülőtérnél, órákra lezárták a forgalmat

Hétfő este azonosítatlan drónok miatt ideiglenesen lezárták a koppenhágai és az oslói repülőteret is – írja a BBC.
A hatóságok szerint hétfő este két-három drónt láttak a koppenhágai repülőtér környékén, ezért a felszállásokat és a leszállásokat mintegy négy órára felfüggesztették. A forgalom helyi idő szerint 0:30-kor indult újra. A repülőtér közleményében további késésekre és járattörlésekre figyelmeztetett, és arra kérte az utasokat, hogy ellenőrizzék járatuk státuszát a légitársaságoknál.
Norvégiában hétfő este szintén drónt észleltek az oslói nemzetközi repülőtér közelében. A repülőtér szóvivője az NRK-nak elmondta, hogy éjfélkor lezárták a légteret, és minden járatot a legközelebbi repülőtérre irányítottak át. A forgalom helyi idő szerint hajnali 4:30-kor indult újra.
A dán rendőrség egyelőre nem tudta megerősíteni, milyen típusú, illetve hány drón jelent meg a koppenhágai repülőtér környékén. „Nem ismert, honnan érkeztek a drónok, és az sem, merre repültek tovább” – mondta Jakob Hansen rendőrfelügyelő. Azt, hogy orosz eredetűek-e a drónok, Hansen nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A dán és norvég hatóságok együtt vizsgálják, van-e kapcsolat a két eset között.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök figyelmeztetett arra, hogy Lengyelország nem habozik majd lelőni bármely tárgyat, ami megsérti területét és Lengyelország felett repül. A lengyelországi drónos provokációval Moszkva valószínűleg pont azt érte el, ami a célja volt.
Oroszország naponta több száz olyan drónnal támadja Ukrajnát, mint amilyenek a lengyel légtérbe repültek be. 19 darab robbanóanyag nélküli drón elég volt ahhoz, hogy az oroszok megmutassák, mennyire sebezhető a NATO.
Az alaszkai találkozó óta eltelt időben egyértelművé vált, hogy Moszkva kész nyugati érdekeltségeket támadni Ukrajnában, és nem tart annak következményeitől. Az oroszok láthatóan mindent megtesznek azért, hogy leválasszák az Egyesült Államokat Ukrajnáról, a lengyelországi drónos légtérsértést is érdemes ebben a keretben értelmezni.
A lengyel miniszterelnök ugyanakkor azt is mondta, biztosnak kell lennie benne, hogy egy éles konfliktushelyzetben országa nem maradna egyedül.