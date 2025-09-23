Drónokat észleltek a koppenhágai és az oslói repülőtérnél, órákra lezárták a forgalmat

Hétfő este azonosítatlan drónok miatt ideiglenesen lezárták a koppenhágai és az oslói repülőteret is – írja a BBC.

Rendőrök a koppenhágai repülőtéren. Fotó: STEVEN KNAP/AFP

A hatóságok szerint hétfő este két-három drónt láttak a koppenhágai repülőtér környékén, ezért a felszállásokat és a leszállásokat mintegy négy órára felfüggesztették. A forgalom helyi idő szerint 0:30-kor indult újra. A repülőtér közleményében további késésekre és járattörlésekre figyelmeztetett, és arra kérte az utasokat, hogy ellenőrizzék járatuk státuszát a légitársaságoknál.

Norvégiában hétfő este szintén drónt észleltek az oslói nemzetközi repülőtér közelében. A repülőtér szóvivője az NRK-nak elmondta, hogy éjfélkor lezárták a légteret, és minden járatot a legközelebbi repülőtérre irányítottak át. A forgalom helyi idő szerint hajnali 4:30-kor indult újra.

A dán rendőrség egyelőre nem tudta megerősíteni, milyen típusú, illetve hány drón jelent meg a koppenhágai repülőtér környékén. „Nem ismert, honnan érkeztek a drónok, és az sem, merre repültek tovább” – mondta Jakob Hansen rendőrfelügyelő. Azt, hogy orosz eredetűek-e a drónok, Hansen nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A dán és norvég hatóságok együtt vizsgálják, van-e kapcsolat a két eset között.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök figyelmeztetett arra, hogy Lengyelország nem habozik majd lelőni bármely tárgyat, ami megsérti területét és Lengyelország felett repül. A lengyelországi drónos provokációval Moszkva valószínűleg pont azt érte el, ami a célja volt.