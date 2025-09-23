Két tizeden múlt, hogy nem dőlt meg hétfőn a napi melegrekord

A hosszan elnyúló hidegfrontnak köszönhetően hatalmas hőmérséklet-különbség alakult ki Közép-Európában. Míg Magyarországon többfelé 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, addig Németország déli részén a 10 fokot sem érte el, vagyis ott több mint 20 fokkal volt hidegebb – írja az Időkép.

A lap azt is írta, hogy hétfőn majdnem megdőlt a napi melegrekord. Ezen a napon 2003-ban a HungaroMet elődje 32,7 fokot mért Mázán, a hivatalos mérések alapján most mindössze két tized fokkal maradtunk el ettől. Derekegyházán és Kisszállás külterületén egyaránt 32,5 fokos maximumot mértek.

A keddi melegrekord biztosan nem kerül veszélybe. Bár keleten és délkeleten továbbra is kitart a nyárias meleg, az 1908-ban Túrkevén mért 35 fokos csúcsértéktől messze elmaradnak a várható hőmérsékletek. Nyugaton és északnyugaton ekkorra már érezhető lesz a hidegfront hatása: itt napközben is legfeljebb 15–20 fokra lehet számítani. Szerdán délután szintén jelentős lesz a különbség az ország két fele között, a csúcshőmérsékletek várhatóan 15 és 27 fok között alakulnak.