A Fővárosi Közgyűlés is a Szőlő utcai botránytól volt hangos

Ahogy az várható volt, az Országgyűlés után a Fővárosi Közgyűlés nyitó ülésén is dominált a Szőlő utcai javítóintézet körül kialakult élénk diskurzus.

Az Országgyűlésben hétfőn korábban sosem látott jelenetek zajlottak: miután több ellenzéki képviselő is válaszokat követelt a Szőlő utca kapcsán, egy ponton az egyébként Arató Gergely (DK) által konkrétan megszólított Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kért szót, és magából kikelve utasította vissza az őt ért vádakat (hogy tisztább legyen a kép, összegyűjtöttük, mi vezetett idáig).

A Fővárosi Közgyűlés nyitó ülésén ennél szofisztikáltabb módon került szóba a téma. Kezdésnek fideszes javaslatra szavaztak a képviselők arról, hogy a 37. napirendi pontot tárgyalják elsőként. Ez eddig viszonylag ártalmatlanul hangzik, a napirendi pont ugyanis a semmitmondó Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára címet viseli. Magát a javaslatot fideszes képviselők (Szécsényi Dániel, Lehoczki Ádám, Janó-Veilandics Franciska) nyújtották be, és azt akarták megszavaztatni, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban „tilos legyen bármely olyan propagandaanyag vagy rendezvény terjesztése, amely a kiskorúak világnézeti, szexuális vagy ideológiai befolyásolására irányul”, vagy még konkrétabban: a közgyűlés tiltsa meg, hogy a vonatkozó ingatlanokat „LMBTQ propagandát népszerűsítő szervezetek” is használhassák.

Ez a javaslat tehát a 37. helyen szerepelt a mai napirenden, a Tisza* képviselőcsoportja azonban javasolta, hogy inkább elsőként tárgyalják. A javaslatot a Fidesz-KDNP képviselői és a Tisza frakciója szavazta meg.

Így tehát rögtön kezdésként lehetősége volt a két képviselőcsoportnak, hogy egymásnak essen.

Napirend előtt természetesen mások is szóba hozták a témát (sőt, a DK már az ülés előtt fél órával tartott egy sajtótájékoztatót is az ülésteremben), a java azonban csak ezután jött.

Röviden: a Fidesz megint megpróbálta ráhúzni a Tiszára, hogy támogatja az „LMBTQ-propagandát”, a Tisza viszont (a DK-val egyetemben) arra használta fel az idejét, hogy a Szőlő utca kapcsán vádolja a Fideszt. Tiszta haszon volt mindkét félnek, hogy ezt sikerült még az ülés elejére időzíteniük.

Barabás Richárd (Párbeszéd) eközben igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy ma Magyarországon továbbra is súlyosan korlátozzák az LMBTQ-csoport jogait, az ebből fakadó nehézségeken pedig legalább a főváros enyhíthetne, ha lennének olyan terek, ahol az érintett fiatalok közösségben érezhetik magukat. Ez a szempont kissé elsikkadt a Fidesz-Tisza purparlé közepette.

Barabás Richárd szivárványos zászlóval is készült. Fotó: Németh Dániel/444

A mérkőző felek nagy lendülettel vetették bele magukat a szájkaratéba.

Gémes Szilvia (Tisza) csak „két nevet” szeretett volna hallani a fideszesektől, szerinte ugyanis a kormánypártnak addig nincs joga gyerekvédelemről beszélni, amíg ki nem derül, ki a kegyelmi ügy valódi felelőse, és nincs kivizsgálva a Szőlő utcai eset.

Szentkirályi Alexandra (Fidesz) szerint az ellenzéki képviselők „a leggusztustalanabb módon, politikai eszközként használnak fel egy ilyen komoly témát”, amivel egyébként csak a saját hibáikról akarják elterelni a figyelmet, miközben semmivel sem tudják alátámasztani az állításaikat. Hozzátette azt is, hogy a Fidesz frakció mindig is a leghatározottabban kiállt a gyermekek védelme mellett, ha pedig kiderült bármilyen ilyen bűncselekmény, annak mindig meglett a következménye.

Szentkirályi Alexandra bedobta a kötelező témkat. Fotó: Németh Dániel/444

A közönség soraiból erre valaki bekiabálta, hogy „A Kaszinósné az urával együtt mondjon le”, Karácsony Gergely főpolgármester pedig megkérte a nézőket, hogy ne zavarják az ülést bekiabálásokkal.

Molnár Dániel (Tisza) szerint a Szőlő utcai rémtetteket hús-vér emberek követték el, akik a legvédtelenebbeken élik ki beteges perverziójukat”. Felszólalását azzal zárta:

„Bűnös hallgatás övezi ezt az ügyet.”

Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz) újfent azzal érvelt, hogy az ellenzéki politikusok nem tudják tényekkel alátámasztani az állításaikat, így az csupán rágalmazás, majd megpróbálta a diskurzust visszafordítani oda, hogy a tiszásoknak meg van tiltva, hogy beszéljenek fontos dolgokról (Ukrajnáról vagy éppen az LMBTQ-témáról), ezért beszélnek folyton a Szőlő utcáról.

Gulyás Gergely Kristóf érvelt. Fotó: Németh Dániel/444

Radics Béla (Fidesz) érzelmesebbre vette a hangvételt, ő arról beszélt, hogy van két kislánya, ezért megérti, hogy miért lett ez az egész ügy felhozva. Csakhogy:

Én soha nem venném a bátorságot, hogy önre azt mondjam, hogy egy pedofil elkövető - fogalmazott, szavait a korábban felszólaló Déri Tibornak címezve.

Ezután felhozta Magyar Péter mentelmi ügyét és Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését is mint ügyeket, amelyekről a Tisza épp igyekszik elterelni a figyelmet (még egyszer: a napirendi pontban önkormányzati ingatlanok felhasználásáról lett volna amúgy szó).

„Az önök fő politikusa miatt nem tudhatjuk, hogy most önöknél van-e fegyver, vagy nincs”- mondta, ez egyébként az egyik oldalon általános derültséget, a másikon általános felháborodást váltott ki.

Déri Tibor nem hagyta annyiban Radics neki címzett szavait, és arról kezdett beszélni, hogy Szentkirályi Alexandra már csak azért sem beszélhet gyerekvédelemről, mert ő adott át kitüntetést 2015-ben Vásárhelyi Jánosnak, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatójának. Déri szerint senki se nevezte meg a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban a miniszterelnök-helyettest.

„Az ő tettei azok, amik gyanússá teszik” – fogalmazott.

Barabás Richárd ezen a ponton is megpróbált visszakanyarodni az eredeti témához. Nem sikerült, az utána következő Széchényi Dániel (Fidesz) előhozakodott azzal, hogy mivel a kormány zéró toleranciát hirdetett a pedofíliával szemben, rengeteg pedofil elkövető ül börtönben.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója megpróbálta elmagyarázni, hogy olyan javaslatot amúgy sem lehetett leadni a Közösségi Költségvetésbe, ami törvénybe ütközik, ezért az a javaslat sem ütközhet törvénybe, amiről épp a vita zajlik (bár ugye nem arról zajlott éppen, de ha már így előkerült, megemlítem, hogy valóban van olyan javaslat, ami LMBTQI közösségi tér kialakításáról szól, erre is, és még sok már javaslatra is lehet szavazni, szeptember 30-ig).

Kiss Ambrus próbálkozása sem járt sikerrel, Porcher Áron (Tisza) ugyanis rögvest utána arról vallott, hogy ő maga a kegyelmi botrány hatására kezdett politizálni, és mint magyar állampolgár, tudni akarja, hogy miért adott Novák Katalin kegyelmet K. Endrének, illetve mivel „sorra buknak ki az ilyen problémák”, válaszokat vár.

Gulyás Gergely Kristóf szerint Porcher előadást tartott, ő viszont inkább a tényeket sorolná: szerinte ugyanis Kulja András, Magyar Péter és Arató Gergely is névvel sejteti, hogy kinek lehet köze a Szőlő utcai ügyhöz, ráadásul a Redditen(!) is megy a spekuláció, de senki sem beszélt korábban fideszes, kormánypárti politikusokról érintettként, „csak most önök.” Szerinte a kegyelmi ügynek lett következménye: Novák Katalin már nem köztársasági elnök.

A vita hasonló színvonalon zajlott, a fideszesek igyekeztek színvallásra kényszeríteni a Tiszát, a tiszások próbálták sarokba szorítani a Fideszt.

Gémes Szilvia jegyzőkönyvbe mondott. Fotó: Németh Dániel/444

Gémes Szilvia jegyzőkönyvbe mondta, hogy „mi nem vádoltunk senkit és nem vagyunk feszültek”. Merthogy a fideszesek többször is utaltak rá, hogy azok. De nem azok.

Egy ponton viszont Gulyás Gergely Kristóf már ott tartott, hogy felemlegette: Karácsony Gergely is megszavazta egykor Vásárhelyi János kitüntetését (ezen a főpolgármester már korábban is kiakadt egyszer, akkor is Gulyás Gergely Kristóf kóstolta be).

Karácsony Gergely nem örült. Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony erre magához képest szokatlanul éles hangon közölte, hogy szeretné helyretenni az ügyet. Ő ugyanis bizalmat szavazott az akkori városvezetésnek. Kiemelte, hogy a kérdés szerinte az, mennyire bízhatnak az emberek az intézményekben, amiket a városvezetés működtet. A bicskei ügyről tudott Szentkirályi Alexandra, több főosztályvezető és Tarlós István sajtófőnöke is - sorolta. Hibát követett el, mert nem kellett volna megbíznia az akkori városvezetésben, és át kellett volna néznie a felterjesztettek névsorát - ismerte el.

Karácsony is hozzáfűzte gondolatait a Szőlő utcai témához: szerinte Semjén Zsoltnak a minap „nem azt kellett volna mondania, hogy nem én vagyok Zsolti bácsi. Hanem azt, hogy mindent nyilvánosságra hoznak és nincs semmi köze a politikának ehhez a gusztustalan ügyhöz.” Ő személy szerint egyelőre bizalmat szavaz Semjénnek, amíg ki nem derül az igazság. Karácsony szerint amíg a vonatkozó dokumentumokat nyilvánosságra nem hozzák, nehéz lesz lemosni magukról a vádakat, ezért arra kérte a budapesti fideszeseket, hogy járjanak közbe az ügy kivizsgálása érdekében.

Miután ezeket a kérdéseket tisztázta a Fővárosi Közgyűlés, bő egy órányi huzavonát követően sikerült túllendülni az első napirendi ponton. Hogy megszavazzák-e vagy sem, az viszont még jó sokáig nem fog kiderülni, amilyen tempóban az ülés halad - a szavazások ugyanis a végén lesznek majd.

Összességében ebből az egyetlen napirendi pontból már jól látszik, hogy a közgyűlésen a két legnagyobb frakció (Fidesz és Tisza) továbbra is leginkább azzal van elfoglalva, hogy egymás fejére olvassa mindazt, ami egyébként az országos politikában zajlik, és nem kifejezetten a városvezetés ügyén van a fókusz. De persze jól jöhet a képviselőknek, ha inkább fegyverviselésről, Szőlő utcáról, LMBTQ-propagandáról, és hasonló témákról kérdezgetik egymást (a fideszesek megnyugtatták a tiszásokat, hogy a nap további részében lesz még majd szó a Tisza-adóról is, bár az aztán már tényleg végképp nem a közgyűlés plénuma előtt tárgyalandó téma).

Karácsony a napirendi pontot egyébként azzal zárta le, hogy bár természetesen a Szőlő utcai ügy is nagyon fontos, de a Fővárosnak vannak más fontos ügyei - például az, hogy működőképes marad-e.

* A cikkben azon a ponton, ahol a 37. napirendi pont első helyre helyezését javasolták, eredetileg véletlenül Fidesz-KDNP frakciót írtam Tisza helyett, elnézést kérek a kavarodásért.