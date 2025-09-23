Semjén Zsolt kiborulása

POLITIKA
2025. szeptember 22-én, az őszi ülésszak kezdetén Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti kérdésekre válaszolt.

Az ülés egy pontján azonban szokatlan módon Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kért szót, kapott is két percet. Így kezdte felszólalását:

„Egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletnek lehetnek a tanúi. Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád, szemenszedett hazugság, forrás nélküli rágalom.”

Semjén a neki megadott két percben egy olyan ügyre reagált, ami igen különös módon jutott el egészen az Országgyűlés padsoraiig.

Semjén Zsolt indulatosan reagált az elhangzottakra.
Fotó: Németh Dániel/444

Sorra vesszük, hogyan jutottunk el idáig.

Háttér

Alig egy nappal az őszi ülésszak kezdete előtt a Hősök terén több tízezer ember gyűlt össze, hogy tiltakozzon a propaganda és a gyűlöletbeszéd, az aljas, névtelen lejáratások ellen, a tiszta közbeszédért.

POLITIKA pedofília fidesz Rogán Antal ózd Dobrev Klára Juhász Péter Pál semjén zsolt LMBTQ-lobbi orbán viktor Szőlő utcai javítóintézet
