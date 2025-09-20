Megszólalt a Promenád24.hu a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt támadó, később törölt cikkéről

Miután Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester összefüggésbe hozta a helyi rendőrkapitány, Szabó Zsolt öngyilkosságát egy róla megjelent, szakmai és magánéleti dolgokat egyaránt feszegető, lejárató hangvételű cikkel, kérdéseket küldtünk a cikket megjelentető, majd később azt törlő Promenád24.hu oldalnak.

A Lázár János-közelinek tartott lapot megkérdeztük, hogy miért vált elérhetetlenné a cikk, a törlésnek köze volt-e a halálesethez, illetve miért tartották a közbiztonság szempontjából releváns információnak, hogy milyen pletykák terjednek a rendőrkapitány magánéletéről.

A választ teljes terjedelmében közöljük.

A Promenad24 megrendülten értesült Szabó Zsolt rendőr alezredes, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetőjének tragikus haláláról. A kiadó és a szerkesztőség őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának, kollégáinak, barátainak. A tragédiát követően a rendőrkapitányról szóló korábbi cikkünket - kizárólag kegyeleti okból - töröltük. Kérjük tájékoztatásunk tudomásul vételét.

A rendőrkapitányra péntek este mécsesekkel emlékeztek, erről itt írtunk.

Márki-Zay szerint azért indult támadás a rendőrkapitány ellen, mert engedélyezte a Lázár Jánoshoz köthető batidai vadászkastély előtti tüntetést. Az Alpár György volt drávaszerdahelyi polgármester által szervezett és Márki-Zay Péter nevével fémjelzett demonstráción valaki egy aszfaltrajzban Charlie Kirkhöz hasonlította Lázár Jánost.