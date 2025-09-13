Lázár János nekiesett a Tiszának, mert egy nem tiszás tüntetésen valaki az aszfaltra írta, hogy „L. J. = C. Kirk”

„Akasztás, fejbelövés, kivégzés. Már nálunk is!” – írja Lázár János. A posztját továbbosztó Orbán Viktor pedig azt: „Hát így árad…”

Az egyszeri honpolgár azt gondolná, hogy valami tragédia történt, és hogy a Tisza Párt vezetői vagy tagjai valami szörnyű erőszakot követtek el, de legalább is arra buzdítottak. Nos, ez ebben az esetben biztosan nem igaz.

Először is, Lázár posztja egy olyan rendezvényről szól, amelyhez a Tiszának legjobb tudomásunk szerint semmi köze. A miniszter „batidai kastélya” mellett tartott, Alpár György volt drávaszerdahelyi polgármester által szervezett és Márki-Zay Péter nevével fémjelzett demonstrációról van szó, ahol volt aszfaltra rajzoló verseny is.

A balhé abból van, hogy a Lázár János által közzétett képeken látszik két felirat az aszfalton. Egyrészt az, hogy

Könyörgöm, akasszuk fel!

ami egy híres idézet a Valahol Európában című filmklasszikusból, amelyet valaki Kötcsén is elmondott, és amit a közmédia és a Fidesz a Tiszához köt, a Tisza viszont elhatárolódik. A másik felirat az volt, hogy

L. J. = C. Kirk

ami Lázár monogramja, plusz a meggyilkolt amerikai aktivista neve.

A miniszter ezt így kommentálta: „A tiszások és haverjuk, Márki-Zay vágya, »műve«. Aszfaltrajz-verseny Magyarországon, két nappal Charlie Kirk amerikai patrióta influenszer kivégzése után. Tiszások! Ilyen a ti szeretetetek!? Ilyen országot akartok? Mi biztosan nem!”

Egy Lázár János által közzétett képen az az ember is látható, aki felírta az akasztós szöveget – küldtünk kérdést a miniszternek, hogy honnan szerezte a felvételt.

Márki-Zay posztban reagált, provokációnak és hamisításnak nevezte a történeteket: „A bűncselekményekre bíztatóktól mi minden esetben elhatárolódunk - a rendezvény minden percét kamerával rögzítő rendőrséget felszólítjuk, hogy azonosítsa be azt a provokátort, aki a CK feliratot készítette, és részesítsék példás büntetésben. Ha ezt nem teszik meg, az újabb bizonyíték lesz arra, hogy az illetőt a Fidesz küldte oda provokátorként.”

Azt is állítja a hódmezővásárhelyi polgármester, hogy „az akasztásra buzdító klasszikus magyar filmidézetet a szervezők azonnal eltávolították, amint észrevették - a vonulásunkat, a rajzok feletti »békemenetet« rögzítő felvételen már nem is látható”. A másik felirat esetében zavaros a helyzet. Márki-Zay szerint azt, hogy L.J. = C.K. „a helyszínen egyikünk sem vette észre, és valljuk be, az átlag magyar szavazópolgár sem tudta volna értelmezni, ezért valaki a távozásunk után írta ki »Kirk« nevét a monogram kiegészítésével - a fideszes propaganda fotóin mindkét változat látható, tehát saját magukat buktatták le: amikor még mi is szereplünk a képeken, csak a monogram van, azon a képen, amin már nincsenek a helyszínen a szervezők, már szerepel a teljes név.”

A képek igazolják Márki-Zay állításainak egy részét, de azt nem, hogy a menet során csak a monogram volt olvasható. A szervező Alpár György élő videóján is látható az akasztós felirat lemosva, viszont ott a Kirk név is kiírva.