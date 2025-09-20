Mécsesekkel emlékeztek a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányra

„Este fél 9-re hívtam városunk lakóit a rendőrség épülete elé, hogy csendes főhajtással és mécsesgyújtással tisztelegjünk a tragikus hirtelenséggel ma elhunyt rendőrkapitányunk, Szabó Zsolt emléke és munkássága előtt” - írta péntek este Márki-Zay Péter. „Kapitány úr emlékének tiszteletére kitűztük a Polgármesteri Hivatalra a gyászlobogót, őt magát pedig munkássága és emberi helytállása elismeréséül városunk saját halottjának tekinti.”

A hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálhírét a polgármester közölte, és később a rendőrség is rövid gyászhírben fejezte ki együttérzését a „tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Zsolt r. alezredes” miatt.

Pár napja a helyi kormánypárti lapban megjelent egy lejárató cikk Szabóról, Márki-Zay szerint azért indult támadás a rendőrkapitány ellen, mert engedélyezte a Lázár Jánoshoz köthető batidai vadászkastély előtti tüntetést. A polgármester azt írta, hogy tudomása szerint a cikk hatására felajánlotta lemondását feletteseinek, akik azonban kiváló szolgálati előmenetelére tekintettel továbbra is bizalmukról biztosították.

A Fidesz hódmezővásárhelyi szervezete szerint „aki a mostani helyzetet is sárdobálásra, politikai lejárató akcióra használja fel, az mélységesen szégyellje magát.”

Mit tegyek, ha öngyilkossági gondolataim vannak?

S.O.S. – Ha azonnali segítségre van szüksége