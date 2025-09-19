Öngyilkos lett Hódmezővásárhely rendőrkapitánya

„Fájdalomtól és tehetetlen dühtől megrendülten értesültem arról, hogy Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya a mai napon önkezével vetett véget életének” - közölte péntek este Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter. A hírt nem sokkal később a rendőrség is megerősítette, egy rövid gyászhírben fejezték ki részvétüket a „tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Zsolt r. alezredes” miatt.

Márki-Zay megemlítette, hogy pár napja a helyi kormánypárti lapban megjelent egy lejárató cikk Szabóról. A polgármester szerint azért indult támadás a rendőrkapitány ellen, mert engedélyezte a Lázár Jánoshoz köthető batidai vadászkastély előtti tüntetést. A polgármester péntek estére gyertyagyújtást szervezett a vásárhelyi rendőrség épülete elé. Az Alpár György volt drávaszerdahelyi polgármester által szervezett és Márki-Zay Péter nevével fémjelzett demonstráción valaki egy aszfaltrajzban Charlie Kirkhöz hasonlította Lázár Jánost.

A Fidesz hódmezővásárhelyi szervezete azt írta, a város „Szabó Zsolt személyében egy olyan embert veszített, aki a köz szolgálatára esküdött fel”. Hozzátették: „Aki a mostani helyzetet is sárdobálásra, politikai lejárató akcióra használja fel, az mélységesen szégyellje magát.”

