A hazug propaganda öl

Van-e annál lejjebb, amikor egyik honfitásink a másik halálát kívánja politikai okokból? - tette fel a kérdést Lengyel Tamás színész.

Az uszító, gyűlölködő propagandát nem szabad tovább hagyni. Félre kell tenni az előítéleteket, sérelmeket, meg kell látni a másikban is az embert.

Az első lépés: meg kell tisztítani az utcákat, tereket a demagóg, hergelő üzenetektől. Megint teljes nemzetnek kell lennünk. Elég volt az uszításból, hergelésből, gyűlöletkeltésből.

Békét, empátiát, új Magyarországot! - zárta szavait.