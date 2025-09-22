Hol ér véget a politika és hol kezdődik a magánélet?

Egyre sűrűbbek és súlyosabbak a mindennapok a belpolitikában.
- A Direkt36 részletgazdag cikkben tárta fel Gyurcsány Ferenc bukásának, visszavonulásának és hűtlenségének történetét.
- Öngyilkos lett Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, két nappal azután, hogy magánéletébe gázoló lejárató anyagot közölt róla egy Lázár Jánoshoz kötődő helyi híroldal.
- Mi az, ami újságírás, és mi az, ami rég nem az?
- Meddig terjed a sajtó és a politika felelőssége?
A Gyurcsány-cikket szerző Galavits Patrikkal és Szabó Andrással is beszélget a 444 stúdiójában a műsorvezető Ács Dániel és Rényi Pál Dániel. Helyzet: van!
A műsor meghallgatható podcast formában is: