Az erdélyi Öreghavas magaslatain a borókások egyre több területet foglalnak el, és az erdők határa lassanként magasabbra húzódik

Szedjék össze magukat - üzente a miniszter párttársainak a kongresszuson. Szerinte vannak a pártban, akik azon gondolkodnak, mi lesz velük a győzelem után, vagy azon pánikolnak, hogy mi lesz, ha veszítenek.
A Fidesznek fordulatra volna szüksége ahhoz a kampányban, hogy új lendületet kapjon. Hangfelvétel? Álmerénylet? Trump? Nemzetközi eszkaláció? Maradt még ütőkártya Orbán kezében? Helyzet:van, második évad – Czinkóczi Sándorral és Rényi Pál Dániellel!
A héten szinte minden politikus felcsapott rendkívüli hómunkásnak, mi pedig összeválogattuk, hogy Magyar Péter, Orbán Viktor és Lázár János műszőrme kabátja mellett, milyen top politikusi pillanatok voltak a hóban.
Krízisidőszakban tüzet oltunk, az élet védelme a legfontosabb - mondják a budapesti hajléktalan embereket segítő Menhely Alapítványnál. Velük tartottunk egy éjjeli műszakra.