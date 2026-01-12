Az erdélyi Öreghavas magaslatain a borókások egyre több területet foglalnak el, és az erdők határa lassanként magasabbra húzódik

klímaváltozás
  • A klímaváltozás a világ számos pontján érezhető, így a Kárpátokban is. De vajon a változó éghajlat akár zöldebbé is teheti ezt a régiót?
  • Dan Turtureanu és csapata ezt próbálja kideríteni kísérletek és légi felvételek segítségével az Erdélyben található Öreghavas magaslatain, ahol a borókások egyre több területet foglalnak el, az erdők határa pedig lassanként magasabbra húzódik.
  • A Deutsche Welle elkísérte az egyik terepmunkára a kolozsvári egyetem munkatársait.
klímaváltozás deutsche welle Dan Turtureanu öreghavas erdély
