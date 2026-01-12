Lázár szerint vannak a Fideszben, akik félnek

Mennyire pontos a MÁV? Hány budapesti megállója lesz a déli körvasútnak? Lehet, hogy utoljára tart ilyen tájékoztatót Lázár János, aki a szlogenjét is elárulta: az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek.
A Fidesznek fordulatra volna szüksége ahhoz a kampányban, hogy új lendületet kapjon. Hangfelvétel? Álmerénylet? Trump? Nemzetközi eszkaláció? Maradt még ütőkártya Orbán kezében? Helyzet:van, második évad – Czinkóczi Sándorral és Rényi Pál Dániellel!
A héten szinte minden politikus felcsapott rendkívüli hómunkásnak, mi pedig összeválogattuk, hogy Magyar Péter, Orbán Viktor és Lázár János műszőrme kabátja mellett, milyen top politikusi pillanatok voltak a hóban.
Krízisidőszakban tüzet oltunk, az élet védelme a legfontosabb - mondják a budapesti hajléktalan embereket segítő Menhely Alapítványnál. Velük tartottunk egy éjjeli műszakra.
Miért került Szentendrén óriásplakátra Vitályos Eszter? Mit nyert Magyarország Trump visszatérésével? Mi változott a venezuelaiak szuverenitásának elismerését illetően? Sikerült-e a gazdasági repülőrajt? Ezeket kérdeztük a Kormányinfón.