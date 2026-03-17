Hogyan lett a tüntizésből szervezett ellenzék?

  • Túl a „nem hagyjuk!” politikán című cikkünk arról szólt: a 2026-os választás előtt az igazi újdonság az, hogy a rendszerrel szembeni elégedetlenség kifejezésének van egyértelmű csatornája, az utcai energia és a felvállalt politikai képviselet egy irányba tartanak.
  • Március 15-én sem csak a tömeg mérete számított, hanem az, hogy közös céljuk van.
  • Korábban ez hosszú éveken át máshogy működött.
  • A stúdióban Plankó Gergő és Ács Dániel.
Túl a „nem hagyjuk!” politikán

A 2026-os választások előtti hetekben olyan hangulat van Magyarországon, amihez hasonlót még nem tapasztaltunk az Orbán-rendszerben. Ehhez szükség volt annak az ellenzéki hozzáállásnak a meghaladására, amit a reménytelen skandálások emlékére nevezhetünk „nem hagyjuk!” politikának. A tét most egészen más.

„Erősödik egy másik párt, erre aktivitás a válasz” – Orbán országjárásán kérdeztük a kaposváriakat

„Ijesztő volt a nagy tömeg a tiszások felvonulásán” – mondták a kaposvári esemény résztvevői. Volt, aki arra panaszkodott, hogy a tiszások ordenárék az interneten, mások inkább attól tartanak, hogy Magyar Péter kivinné a fiaikat az ukrán frontra.

Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
A Tiszánál már készülnek a Fidesz végső rohamára

Átbeszéljük, mit tudunk a két nagy párt kampányának belső dinamikáiról.

Bábel Vilmos, Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
„Ha a Fidesz nyer, beveszem az összes szívgyógyszerem” – videóriport a Nemzeti Menetről

„Magyar Péter az utolsó esélyünk ebben az évtizedben a kormányváltásra” – mondták a Tisza-menet résztvevői, akik közül sokan utcára mennének, ha a Fidesz nyerne. De ezt egyébként is csak akkor tudják elképzelni, ha elcsalják a választásokat.

plankog, Jelinek Anna, Németh Dániel, Kovács Bendegúz, Botos Tamás, Kristóf Balázs
„Ha a Tisza nyer, akkor nekünk annyi” – videóriport a Békemenetről

A menetelők vagy nem tudják, vagy nem akarják elképzelni azt a Magyarországot, ahol a Tisza Párt alakít kormányt.

Bokros Dorka, Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
