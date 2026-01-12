Kész az új KRESZ, 100 kínai motorvonatot vennénk, 2x3 sáv megy majd a reptérre - Közlekedésinfót tart a miniszterségét a kampányért felfüggesztő Lázár János

Könnyen lehet, hogy az utolsó Közlekedésinfót tartja közlekedési miniszteri minőségében, ezzel indította Lázár János az idei nagy tájékoztatóját. Mint mondta, az új választások után az alkotmány szerint mindenképpen új kormány alakul, így elképzelhető, hogy ebben ő nem lesz már közlekedési miniszter.
Egy későbbi kérdésre azt is hozzátette, hogy mostantól a választási kampányban kell dolgoznia Orbán Viktor felkérésére, így a miniszterségével kapcsolatos nyilvános szerepléseit ezzel le is zárta, a tárca ügyeit pedig Csepreghy Nándor miniszterhelyettes viszi majd a következő kilencven-egynéhány napban. Azt is mondta, a felelősséget továbbra is ő viseli, csak az operatív munkát adja át. Ha pedig a kampánymunka olyan volumenű lesz, akkor a miniszteri fizetését nem veszi majd fel, de ez az utolsó pár hétben lehet reális csak.
A miniszter szerint ha egy mondatban kell összefoglalni, hogy mi változott meg az ágazatban a minisztersége alatt, az úgy hangzik, hogy
az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek,
mert „nekünk, fideszeseknek az ember a legfontosabb, az ember az első”.
Aztán gyorsan adatfelsorolásba csapott át a tájékoztató, a rendkívüli időjárási helyzettel kezdődött,
Aztán arról beszélt Lázár, hogy a 2025-ös év rekord utazásszámot hozott a MÁV-Volán csoportban, ez 1,1 milliárd utazást jelent, és 25,2 millió bérletet adtak el.
Az új személyszállítási alkotmány alapján 966 településen jobb lett a tömegközlekedés, ennyi településen immár a járási központba minimum napi 3 járat megy, és a járási központból minimum napi 2-szer el lehet érni a megyeközpontba.
Lázár bejelentette, hogy január 20-án vitára bocsátják az új KRESZ-t, bárki elolvashatja, bárki hozzászólhat majd. Jelenleg az ELTE nyelvészei lektorálják a szöveget, hogy egyszerűbb, áttekinthetőbb, közérthetőbb legyen, mint az eddigi, 1975-ös.
A miniszter azt is mondta, hogy megpróbálják a lakóövezeteket kamionmentes övezetekké tenni, ez 5 millió háztartást érint majd.
Arról is beszélt, hogy a MÁV-Volán csoportot illetően két fontos megállapodást kötöttek, az egyiket Budapesttel, a másikat Debrecennel, előbbivel 810 ezer ember olcsóbban közlekedik, a debreceni január 1-től érvényes, és szintén olcsóbbá teszi a tömegközlekedést az ottaniaknak.
A vasút késésbiztosítására 734 milliót fizettek ki fél év alatt az időszakra eső 60 milliárdos jegyárbevételből, ez 1,3 százalék. A menetidőtartás javult, a HÉV-é 99 százalék, a Voláné 95-97, a MÁV-é 2024-ben 75-77 százalék, 2025-ben 81-83 százalék volt. (6 perces és az alatti késés nem számít.)
Lázár szerint a tisztaságban is javult a vasút, 36 pályaudvar felújítása folyik 400-ból és a 400 mosdó 80 százalékát felújították, az Intercityken takarítószemélyzet lett.
Lázár azt mondta, a MÁV-Volán csoportban a bruttó átlagkereset 710 ezer forint, ez immár a nemzetgazdasági átlag felett van, ilyen még nem volt. Azt mondta, mivel az országos minimálbér 11 százalékkal emelkedik („ez az igazi munkáspárti politika”), így a MÁV-Volánnál is felülvizsgálják a korábbi, 4,7 százalékos emelésről szóló bérmegállapodást. Jövő héten új megállapodás lehet, mondta. Ő nem zárkózik el egy jelentős béremeléstől, akár kétszámjegyű is lehet a különböző juttatásokat beleszámítva, közölte.
Ezután újabb ugrálás következett a különböző témák között, sorra jöttek a bejelentések, adatfelsorolások:
A 444 kérdésre Lázár azt mondta, utoljára ősszel utazott vonattal, de nem ez volt az egyetlen útja 2025-ben, utazott például a Balatonnál, vagy Szegednél is.