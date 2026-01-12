Kész az új KRESZ, 100 kínai motorvonatot vennénk, 2x3 sáv megy majd a reptérre - Közlekedésinfót tart a miniszterségét a kampányért felfüggesztő Lázár János

Könnyen lehet, hogy az utolsó Közlekedésinfót tartja közlekedési miniszteri minőségében, ezzel indította Lázár János az idei nagy tájékoztatóját. Mint mondta, az új választások után az alkotmány szerint mindenképpen új kormány alakul, így elképzelhető, hogy ebben ő nem lesz már közlekedési miniszter.

Egy későbbi kérdésre azt is hozzátette, hogy mostantól a választási kampányban kell dolgoznia Orbán Viktor felkérésére, így a miniszterségével kapcsolatos nyilvános szerepléseit ezzel le is zárta, a tárca ügyeit pedig Csepreghy Nándor miniszterhelyettes viszi majd a következő kilencven-egynéhány napban. Azt is mondta, a felelősséget továbbra is ő viseli, csak az operatív munkát adja át. Ha pedig a kampánymunka olyan volumenű lesz, akkor a miniszteri fizetését nem veszi majd fel, de ez az utolsó pár hétben lehet reális csak.

A miniszter szerint ha egy mondatban kell összefoglalni, hogy mi változott meg az ágazatban a minisztersége alatt, az úgy hangzik, hogy

az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek,

mert „nekünk, fideszeseknek az ember a legfontosabb, az ember az első”.

Aztán gyorsan adatfelsorolásba csapott át a tájékoztató, a rendkívüli időjárási helyzettel kezdődött,

a Magyar Közút által kezelt 31 ezer km úton 3 ezer munkavállaló, a MÁV-Volánban 12 ezer ember dolgozott pluszban a hóhelyzet és időjárás miatt.

A Közút 50 ezer tonna sót és 2,5 millió liter folyadékot juttatott ki a 31 ezer km általuk kezelt útra.

800 munkagép vett részt a védekezésben, 300 gép van kint az utakon

A MÁV pontossága, „menetrendtartása" a december 23.-január 4. közötti időszak 87 százalékáról január 5. óta az időjárás miatt 65-68 százalékra esett vissza.

Aztán arról beszélt Lázár, hogy a 2025-ös év rekord utazásszámot hozott a MÁV-Volán csoportban, ez 1,1 milliárd utazást jelent, és 25,2 millió bérletet adtak el.

Az új személyszállítási alkotmány alapján 966 településen jobb lett a tömegközlekedés, ennyi településen immár a járási központba minimum napi 3 járat megy, és a járási központból minimum napi 2-szer el lehet érni a megyeközpontba.

Új KRESZ, kitiltott kamionok, késésbiztosítás

Lázár bejelentette, hogy január 20-án vitára bocsátják az új KRESZ-t, bárki elolvashatja, bárki hozzászólhat majd. Jelenleg az ELTE nyelvészei lektorálják a szöveget, hogy egyszerűbb, áttekinthetőbb, közérthetőbb legyen, mint az eddigi, 1975-ös.

A miniszter azt is mondta, hogy megpróbálják a lakóövezeteket kamionmentes övezetekké tenni, ez 5 millió háztartást érint majd.

Arról is beszélt, hogy a MÁV-Volán csoportot illetően két fontos megállapodást kötöttek, az egyiket Budapesttel, a másikat Debrecennel, előbbivel 810 ezer ember olcsóbban közlekedik, a debreceni január 1-től érvényes, és szintén olcsóbbá teszi a tömegközlekedést az ottaniaknak.

A vasút késésbiztosítására 734 milliót fizettek ki fél év alatt az időszakra eső 60 milliárdos jegyárbevételből, ez 1,3 százalék. A menetidőtartás javult, a HÉV-é 99 százalék, a Voláné 95-97, a MÁV-é 2024-ben 75-77 százalék, 2025-ben 81-83 százalék volt. (6 perces és az alatti késés nem számít.)

Lázár szerint a tisztaságban is javult a vasút, 36 pályaudvar felújítása folyik 400-ból és a 400 mosdó 80 százalékát felújították, az Intercityken takarítószemélyzet lett.

Kínai vonatok, 2x3 sáv a reptérre

Lázár azt mondta, a MÁV-Volán csoportban a bruttó átlagkereset 710 ezer forint, ez immár a nemzetgazdasági átlag felett van, ilyen még nem volt. Azt mondta, mivel az országos minimálbér 11 százalékkal emelkedik („ez az igazi munkáspárti politika”), így a MÁV-Volánnál is felülvizsgálják a korábbi, 4,7 százalékos emelésről szóló bérmegállapodást. Jövő héten új megállapodás lehet, mondta. Ő nem zárkózik el egy jelentős béremeléstől, akár kétszámjegyű is lehet a különböző juttatásokat beleszámítva, közölte.

Ezután újabb ugrálás következett a különböző témák között, sorra jöttek a bejelentések, adatfelsorolások:

Az ország négysávos hálózata lakosságarányosan immár ugyanolyan volumenű, mint Ausztriának, jelentette be a miniszter, hozzátéve, hogy folyamatban van még a bővítés, M49, M4, M9 előkészítése előrehaladott állapotban van.

Vasút 8500 km van az országban ebből 3000 rossz állapotban van. 2010 óta 1750 kilométert újítottak fel, most folytatják a munkát, és további 1000 km-t felújítanak az Európai Beruházási Bank segítségével. Ez 8 nagy beruházás, ebből újul meg a Gubacsi híd is.

Reptéri vasút: még idén döntenek, ki valósítja meg koncesszióban a munkát. Budapestről 2x3 sávot garantálnak majd a reptérre, ez 180 milliárdba kerül majd.

Budapest-Belgrád vasút: február 27-én megnyitják a tehervonatok előtt. Tesztüzem zajlik. A személyforgalmat március 15-ig szeretnék elindítani, a Bp-Kelebia út 90 perc lesz.

Déli körvasút: 2027 végén végeznek, Budapesten 7 városon belüli vasúti megálló lesz, alkalmas lesz városon belüli vasútközlekedésre.

M1-est is újítják, 800-880 milliárdba kerül, 2x3, 2x4 sáv áll majd az autósok rendelkezésére.

Svájcból vásároltak december 30-án 93 db használt motorvonatot, 230 millió euró értékben. Ezek 15-20 éves járművek, felújítják őket. Főként Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc elővárosi közlekedését oldják majd meg vele. Tervben van emellett 100 db új kínai motorvonat vásárlása is.

A 444 kérdésre Lázár azt mondta, utoljára ősszel utazott vonattal, de nem ez volt az egyetlen útja 2025-ben, utazott például a Balatonnál, vagy Szegednél is.