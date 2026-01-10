41 helyen állít új jelöltet a Fidesz, Kövér Peter Magyarként emlegette a Tisza elnökét

Cikkünk frissül

Három órás kongresszust tart a Fidesz, ahol bemutatják a 106 egyéni jelöljüket is. Kiderült, 41 helyen állít új jelöltet a Fidesz 2022-höz képest.

Orbán Viktor a tervek szerint háromkor mondott volna beszédet, de ez jócskán csúszik. Az egykor kezdődött rendezvényen sorra szólalnak fel a Fidesz politikusai, illetve határon túli szereplők.

„Peter Magyar”

A felszólalásokat Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz választmányi elnöke nyitotta, aki azonnal a legmagasabbra emelte a tétet. Szerinte „sorsdöntő választás előtt állunk, és többet veszíthetünk, mint valaha”.

Fotó: Németh Dániel/444

Hogy mi forog kockán, azt Kövér a lehető legtágabban értelmezte: MINDEN. Felsorolásában szerepelt a rezsicsökkentés, a családtámogatási rendszer, a munka biztonsága, a tőke közteherviselésbe való bevonása, valamint a szabadság, a demokrácia, a jogállamiság, a szuverenitás és az igazságszolgáltatás függetlensége is.



„Elveszíthetjük az életmódunkat, a kultúránkat, sőt az önmeghatározás lehetőségét is. Hazánkat veszíthetjük el” – fogalmazott. Kövér szerint mindez „Peter Magyar” miatt került veszélybe, akit beszédében többször is „Brüsszel magyarországi korrupt kreatúrájaként és ügynöklerakatának vezetőjeként” emlegetett. Az ügynöklerakatos megjegyzés aratta a legnagyobb sikert.

Kövér László a beszédében háromszor is Peter Magyarként hivatkozott a Tisza elnökére, rendes nevén nem nevezte. Kövér is tényként közölte, hogy az Indexen lehozott, mesterséges intelligenciával gyártott tanulmány a tiszáé.

Csillámpóni és Gyurcsány Ferenc

A Kövér után felszólaló Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a mit veszíthetünk kérdés helyett a mit nem láttunk előre kérdésre fűzte fel a beszédét. A Fidesz frakcióvezetője nem gondolta például, hogy 2025-ben két magyar is kilövi magát a világűrbe: Gyurcsány Ferenc és Kapu Tibor - lőtte le a poént. De az is meglepte, hogy „a magyar politika csillámpónija, a Momentum nem indul a választásokon”, amire Kocsis azt mondta, javul a nemzet mentálhigiénés állapota. Szerinte arra sem számítottunk, hogy azzal is lehet politikai karriert indítani, ha valaki a családját hallgatja le - utalt Magyarra, akit kényszeres hazudozónak is nevezett, aki mindent megszavaz, amit Brüsszel vár tőle.

Fotó: Németh Dániel/444

Kocsis többször az ukránokhoz kötötte a Tisza Pártot, a „slava aranybudi” köszönéssel viccelődött, a Tisza jelöltjeként induló Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnökről pedig „Mr. Slava Ukrainiként” beszélt.

Mondandóját a Tisza párt köré sorolt baloldali szakértők felsorolásával zárta, majd levonta a konzekvenciát: „ezek ugyanazok, és pontosan ugyanúgy kell legyőzni őket, ahogy szoktuk” - mondta. Kocsis gúnyolódásaira vevő volt a közönség.

Nem elég már egy ember

Koncz Zsófia államtitkár azzal nyitott, déja vu érzése van: két éve állt itt, akkor a kisfia, Istvánka egy éves volt. Most újra egy éves, és most Hunornak hívják.

Fotó: Németh Dániel/444

Ezután hosszan beszélt a családtámogatásokról, a beszédét pedig azzal zárta, „mindenki hozzon magával még két embert.” Azt mondta, 2002-ben az apját két szavazat választotta el a győzelemtől, így mindenkire szükség van. Koncz azt várja, 2026-ban hatalmas győzelmet aratnak.

Koncz után a szlovákiai Csallóközcsütörtök polgármestere, a felvidéki magyarlakta településeket összefogó Szlovák Magyar Önkormányzati társulás alapítója, a „felvidéki autonómia mozgalom motorja”, Őry Péter lépett a színpadra, és hosszan bírálta a Benes-dekrétumok tagadásáért járó büntetést.

Arról beszélt, a felvidéki magyarok a szlovák polgártársaikkal együtt fognak a szülőföldjükön talpon maradni. Őry szerint ez azért fog sikerülni, mert a szlovák államban addig senki nem lehet szabad, amíg mindenki nem szabad. „Mindaddig, amíg a felvidéki magyarságot kollektív bűnösséggel illetik, a szlovák polgártársak sem lehetnek biztonságban, hiszen őket is bármikor utolérheti különféle kollektív bűnösségi vád.” Szerinte az új szabályokkal minden szlovák szólásszabadsága veszélyben van. A kollektív bűnösség elvét elfogadhatatlannak tartja, ezt soha nem ismerik el.

Őry arra számít, hogy a szlovákok többségét maguk mögé tudják állítani, „a józan ész képviselői nem maradhatnak alul az abnormalitás képviselőivel szemben.” Arról beszélt, érzi a magyar kormány támogatását is (bár Orbán a héten arról beszélt, egyelőre tanulmányozzák, pontosan mivel jár az új szabály).

Szijjártó egy fontos részletet felejtett ki

A patrióta VOX pártot vezető Santiago Abascal videóüzenete után Szijjártó Péter lépett a színpadra. Azzal nyitott, hogy magyar külügyminiszternek lenni a legnagyszerűbb dolog a világon, ennek a mellékhatása, hogy évi 15-ször EU-s kollégákkal ül összezárva egy sötét teremben. Szijjártó szerint az utóbbi 3-4 évben ezek „háborús értekezletek”, Brüsszelben „elveszett a józan ész”, már „háborús fanatizmus” van.

Fotó: Németh Dániel/444

Szijjártó szerint miután Párizsban megállapodott Európa két nukleáris hatalma arról, hogy katonákat küld Ukrajnába, „az EU nagyhatalmai elkezdték vívni a háborút”. (Azt „elfelejtette” hozzátenni, hogy nem most, hanem majd a békét mennek biztosítani a brit és francia katonák, ha lezárult a háború.)

Szijjártó szerint a cél, hogy „egész Európát borítsa be a háború lángja”, szerinte „Brüsszel háborús politikája” Magyaroszágot sodorja a legnagyobb veszélybe.

Szijjártó a beszédében többször is emlegette a Brüsszel-Kijev tengelyt illetve tervet, amely háborúba akarja sodorni Magyarországot. A Fidesz kampányüzenete az, hogy ezt csak Orbán Viktor állíthatja meg.

Szijjártó után Szita Károly, Kaposvár polgármestere lépett színpadra, aki hosszan beszélt arról, hogy mi mindent vett el a baloldal az emberektől és önkormányzatoktól, szemben a Fidesszel. A migránsokkal kapcsolatban felhozta a rég elfelejtett érvet: itt nem vonulnak a migránsok, és nem erőszakolnak meg lányokat és asszonyokat. Ezután Matteo Salvini videóüzenetét játszották le.

A békét akadályozó EU

Gál Kinga EP-képviselő bejelentette, hogy jövő héten újabb bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a Patrióták az Európai Bizottság ellen.

Fotó: Németh Dániel/444

Gál szerint „Brüsszelben államcsíny zajlik a szuverén európai nemzetek ellen”, szerinte a brüsszeli elit visszaél az uniós joggal. Szerinte a fősodornak a Patrióták a legnagyobb ellenfelei, ezért félnek tőlük és átkozzák ki őket. Szerinte a választás egész Európa számára sorsdöntő lesz.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Breznovics László bírálta a kijevi polgármestert, aki az orosz bombázások miatt kérte, aki tudja, hagyja el a fővárost. „Hova mehetnének mínusz 10 fokban?”, majd arról beszélt, az EU nem elősegíti, hanem akadályozza a béke létrejöttét (ez a Fidesz illetve az oroszok narratívája is).

Semjén szerint Putyin a háborúban pusztul el?

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, KDNP elnök Pio atya próféciáját idézve úgy gondolja, a keresztény civilizáció védelme most teljesedik be, Magyarországot bástyának tartja. Egyrészt a migráció, az „iszlám invázió” kérdésében, másrészt a „genderőrülettel” szemben, illetve a béke melletti elköteleződésben.

„Aki kardot ragad, kard által vész el. Aki háborút provokál, az háborúban pusztul el” – mondta Semjén. Itt vajon Vlagyimir Putyin orosz elnökre célzott?

Fotó: Németh Dániel/444

Semjén azt mondta, eddig ketten voltak a béke oldalán, Magyarország és Vatikán, mostanra Trumppal együtt hárman lettek. „Elég jól nézünk ki hárman, leszünk többen is.”

Semjén szerint itthon háború indult a vallásszabadság ellen, az ellenzék két irányból is támadja. Dobrev Klárát „Lady Machbethnek”, a DK-t politikai szektának nevezte, ami meg akarja büntetni a gyónási titkot. „Ilyet utoljára Hitler és Sztálin próbált meg.”

A Tiszát egyszerűen „társulatnak” nevezte, és azzal vádolta a pártot, hogy a „gazdasági programjukban” (vagyis az Indexen lehozott kamutanulmányban) meghirdették az egyházi intézmények ellehetetlenítését is. Érvelése alátámasztására azt hozta, hogy akik a programot „írták”, azok a Gyurcsány- és Bajnai-kormány idején diszkriminálták az egyházi iskolákat.

Később Dobrevet „exGyurcsánynénak” nevezte, és kikelt az ellen, hogy megszüntetnék a határon túli magyarok szavazati jogát, Magyart pedig, szintén a neve említése nélkül azért bírálta, mert Nagyváradon román földről beszélt.

A miskolci „seriff” megmutatná az amerikai elnöknek, hogy ők is kemény legények



„Új seriff van a városban” – ezzel a felütéssel hívta színpadra Szentkirályi Alexandra Tóth-Szántai Józsefet, Miskolc polgármesterét. A korábban a kereskedelmi rádiózásból ismert városvezető beszédében a rendpártiság hangján szólalt meg: azt mondta, Miskolcon rendet tettek, rend van a buszokon és a villamosokon is, bevezették a járatseriff-rendszert, és ezzel biztonságot vittek a miskolciak mindennapjaiba.

Szerinte mindez nem valósulhatott volna meg a kormány támogatása nélkül. „Orbán Viktor és a kormány segítségével lett eszközünk a cselekvésre” – fogalmazott, majd jelezte, hogy a támogatás nem marad viszonzatlan: „mi is ott leszünk, ha szükség lesz ránk”, utalva az áprilisi választásokra.

Fotó: Németh Dániel/444

A „Naggyá tesszük Miskolcot” szlogen után szinte magától értetődően jutott el odáig, hogy meghívja a városba Donald Trumpot. „Hátha mi is tudunk neki mutatni valami újat. Mi is kemény legények vagyunk”.

Navracsics „nyernie kell” Tibor újra hitet és bizalmat kér



Navracsics Tibort Németh Balázs úgy vezette fel, mint azok egyikét a kormánytagok közül, akik egyéni körzetben is indulnak, és nyerniük kell. Navracsics beszédében felidézte politikai pályája kezdetét, amely húsz évvel ezelőtt, ugyanitt indult.

A 2006-os választások után – emlékeztetett – minden előzetes vezetői tapasztalat nélkül választották meg a Fidesz országgyűlési frakciójának élére, egy olyan időszakban, amikor úgy tűnt, a pártnak be kell érnie a második hellyel. (Már egyébként KDNP-s.)

Fotó: Németh Dániel/444

A 2010 utáni kormányzás kezdetét egy nehéz helyzetben lévő ország átvételeként írta le: szerinte romokban volt a költségvetés, az állam nem tudta megvédeni a polgárait, és sokan kérdezték, egyáltalán hogyan lehet rendet teremteni.

Az elmúlt 16 évben viszont szerinte „szinte minden megújult”: nemcsak a jogrendszer és a családpolitika, hanem az állam működése, a gazdaság, sőt a mindennapi élet is. Szerinte az ország biztonságosabb, erősebb és gazdagabb lett az ország, mint korábban volt.

Beszéde végén Navracsics bizalmat és hitet kért a folytatáshoz, és arra buzdította a hallgatóságot, hogy a hétköznapi vitákban is álljanak bele a politikai érvelésbe, mert szerinte a Fidesznek vannak a legerősebb érvei.

Mikor lejátszották Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök videóüzenetét, Németh Balázs megjegyezte, hogy Magyarországon a lengyelek is biztonságban vannak, jöhetnek. Ez az újabb menedékjogok után különösen erős megjegyzés volt.

Navracsics után Király Nóra következett, akit „ízig-vérig budapestiként” és „ötszörös édesanyaként” konferáltak fel. Király a Fiatal Családosok Klubja alapítója, és a Fidesz egyik budapesti jelöltje. Király Németh Szilárd helyett indul Csepelen.

Beszédében a főváros viszontagságos múltját idézte fel, és arra figyelmeztetett, hogy nem szabad természetesnek venni azt a békét és biztonságot, amelyben ma élünk. Saját kampányáról azt mondta, ellenszélben járja az utcákat, de ennek ellenére jelen van a városban és a digitális térben is (mint a Gyermekvédelmi Digitális Polgári Kör alapítója).

A legnagyobb tapsot akkor kapta, amikor a hallgatóságot arra biztatta: „ne féljetek hallatni a hangotokat!” Beszéde végén pedig az ellenfeleknek is üzent: „Budapestet nem adjuk fel!”

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke: mi tudjuk, mit jelent a kényszersorozás és a háború



Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke már a beszéde elején közölte, pártja stratégiai partnerként tekint a Fideszre, mert szerinte közös alapjuk a „józan ész”, a normalitás és a magyar érdekek védelme a határ mindkét oldalán.

A kongresszus elején klipben futott Orbán Fotó: Németh Dániel/444

Szerinte a vajdasági magyar közösség nem kívülállóként figyeli a magyarországi politikát, hanem saját sorsukat is érintő kérdésként tekint rá. Mindent megtesznek azért, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország miniszterelnöke, mert a béke, a biztonság és a kiszámíthatóság számukra nem elvont politikai jelszavak, hanem a mindennapi élet alapfeltételei.

Pásztor szerint az emberek életét nem lehet „kalandorokra, hamis prófétákra és önjelölt messiásokra bízni”, akik nem tudják pontosan, mit akarnak, de azt annál hangosabban”. Arról beszélt, a vajdasági magyarok saját bőrükön tapasztalták meg az illegális migráció következményeit, együtt a helyi szerb lakossággal. Volt olyan időszak, amikor szerinte a közbiztonság teljesen megrendült, és a gyerekeket sem lehetett nyugodt szívvel utcára vagy iskolába engedni - idézte fel.

A tizenkilenc éve parlamenti képviselőként dolgozó politikus azt mondta, Orbán Viktor kormányzása akadályozta meg, hogy illegális migránsok „garázdálkodjanak” Magyarország területén. Szerinte a vajdasági magyar közösség pontosan tudja, mit jelent a háború, a kényszersorozás és az, amikor idegen konfliktusokba rángatják bele az embereket. „A békének nincs alternatívája” – fogalmazott.

Csipke Józsika vagy Rózsika? Kérdezi a Fidesz Chat GPT-je

Gulyás Gergelyt Szentkirályi Alexandra vezette fel, aki szerint ő az az ember, aki a jégkását is jégkockával issza, és egyben a „Fidesz ChatGPT-je” – bármit is jelentsen ez.

Fotó: Németh Dániel/444



A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében azt mondta, Brüsszel ma egyszerre dolgozik Európa és Magyarország ellen. Szerinte Európa sorsát egyelőre nem tudják befolyásolni, Magyarországét viszont igen, mégpedig az áprilisi választáson.



Úgy értékelt, hogy az elmúlt évek háborús környezetében is sikerült megőrizni a békét és a biztonságot, miközben a kormány bővítette a család- és otthonteremtési támogatásokat. A Fidesz tizenhat évének mérlegét főként az egészségügy és az oktatás példáival támasztotta alá, állítása szerint javultak az orvosok és a pedagógusok munkakörülményei.

Fotó: Németh Dániel/444



A választás tétjét egymást kizáró alternatívák soraként írta le: háború vagy béke, gyűlölet vagy normalitás, önfeladás vagy szuverenitás, 14. havi nyugdíj elvétele vagy bevezetése, migráció vagy határkerítés, Ukrajna támogatása vagy családtámogatás. A döntést végül úgy foglalta össze, hogy „Brüsszel vagy Budapest”, „Európai Egyesült Államok vagy Magyarország”, illetve „Csipke Józsika vagy Csipke Rózsika” között kell választani. Ezeket a párhuzamokat mások is elmondták, csak más példákkal. Ezek szerint Csipke Józsikát Gulyásra osztották.

Az ország késés szakértője a színpadon

Orbán előtt utolsó előttiként Lázár János miniszter lépett színpadra, aki azzal kezdte, hogy 10 éve mondott utoljára itt beszédet. Poénkodott azzal, hogy jókora a csúszás. Lázár fél négy körül kezdett beszélni, mikor az eredeti menetrend szerint Orbánnak három körül kellett volna kezdenie.

Fotó: Németh Dániel/444

„Én vagyok az ország késés szakértője” – mondta, majd közölte, hogy amit bevezetett a MÁV-nál és bevált, itt is megcsinálja, csak máshogy. Visszaadja a felét annak az időnek, amit rá szántak. „A visszajáró pénzt a pártigazgatónál, a büfében hívjátok le.”

Ezután elmondta, hogy szerinte hogyan tudnak és fognak győzni áprilisban. Ennek fő eleme, hogy az emberekkel kell beszélni, majd megígérte, hogy minden választókerületben lesz Lázárinfó. Szerinte a választást felülről nem lehet megnyerni, „csak az utcán, a sáncokban, a digitális árokban” lehet, a Fidesznek az emberek közt a helye, majd felsorolt pár kormányzati intézkedést, ami a munkásokat segítette. Az egyik legszebb mondat: „nekünk fontos, hogy fél százalékos gazdasági növekedés után 11 százalékos minimálbér emelés legyen”. Ez nagy tapsot kapott.

Lázár azzal folytatta, szégyenkezésből nincs győzelem. Ugyan hoztak rossz döntéseket, de szerinte az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz. Hátrálásból sincs győzelem, nekik „nem Brüsszelnek kell megfelelni, hanem Bácsalmásnak”, és gyávaságból sincs.

Szerinte a „régi liberális elit” itthon és a nagyvilágban Orbán skalpját akarja, „mert az örök kicsi és vesztes Magyarországból győztes és sikeres országot akar”. (A statisztikák nem igazolják ennek sikerét.)

Ügyrendi javaslatként felvetette, Orbán skalpját ne adják, neki nem megvédeni kell Orbánt, hanem „használni.” Lázár azt mondta, 2026-ban Orbán Viktor „Magyarország legerősebb fegyvere” – mire a tömeg üdvrivalgásban tört ki. Szerinte nagy szükség lesz rá, mert káosz jön a világban.

„A Fidesz nem Orbán miatt fogja elveszteni a választást. Orbán Viktor miatt fogja megnyerni a választást” – mondta Lázár, nagyon rövid szünetet tartva a két mondat között. Ez is nagy sikert aratott. Szerinte minden adott a győzelemhez.

Németh Balázs szóvivő, a kongresszus egyik műsorvezetője megszavaztatta az embereket, hogy adják-e Orbán Viktort vagy sem. Nem adják.

Lázár után Széles Diana, Debrecen alpolgármestere, Kósa Lajos kampányfőnöke mondott egy rövid beszédet. A felkonferálás alapján vélhetően ő lesz majd Kósa helyett a Fidesz jelöltje a választáson a debreceni körzetben.

Fotó: Németh Dániel/444

A kongresszusra Alexander Vucic szerb elnök, Andrej Babis cseh miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is küldött videóüzenetet. Orbán Meloni üzenete után lépett színpadra, egy órás csúszással, négy körül. Arról a beszédről egy külön cikkben számolunk be.