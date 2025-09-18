Tanúként hallgattak meg egy volt gyermekvédelmi vezetőt a Juhász-ügyben

Tanúként hallgatta meg csütörtökön a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája Kuslits Gábort, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) volt igazgatóját a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója, Juhász Péter emberkereskedelmi ügyében – derül ki a Kuslits képviseletét ellátó TASZ közleményéből. A férfit és az élettársát azzal gyanúsítják, hogy függőségi viszonyt alakítottak ki gyermekvédelemben nevelkedett lányokkal, akiket aztán prostitúcióra kényszerítettek. Juhász mindeközben, 2011 óta a Szőlő utcai javítóintézet (hivatalosan az EMMI Budapesti Javítóintézete) igazgatója volt.

Kuslits egy, a múlt héten megjelent, a Válasz Online-nak adott interjúban arról beszélt: tíz évvel ezelőtt kollégáival együtt elmondták egy rendőrnek, hogy tudomásuk szerint Juhász szexuális visszaéléseket követ el nevelőintézetis gyerekekkel szemben.

A rendőr akkor erre azt mondta, tudnak Juhászék tevékenységéről, fedett nyomozást folytatnak ellene, ezután Kuslits szerint titoktartási nyilatkozatot íratott alá a jelenlévőkkel. A csütörtöki meghallgatáson a volt Tegyesz igazgató megmutatta ezt a nyilatkozatot a nyomozóknak, akiket „ez meglepett, és az irattól függetlenül folytatták a TASZ ügyfelének meghallgatását”.

Erről az esetről idén júniusban először a 444 számolt be (Mindenki meglepődött, amikor a rendőr azt mondta: ismerik az ügyet, tudnak az igazgató visszaéléseiről). Akkor a beszélgetésen jelenlévők visszaemlékezéseiből sikerült rekonstruálnunk, mi vezetett ahhoz, hogy Kuslits, gyermekvédelmi gyámok és a Zirzen Janka gyermekotthon igazgatója a rendőrséghez fordultak, és hogy hogyan zajlott le pontosan a rendőrrel való találkozó.

A cikk megjelenése előtt részletes kérdéssort küldtünk a rendőrségnek, amire választ nem kaptunk. Nemrég viszont a Telex megírta, hogy forrásaik szerint a rendőrség vizsgálja az esetet. „Úgy tudjuk, hogy a most Juhász ellen zajló nyomozás dolga lesz tisztázni azt, pontosan mi hangzott el ezen a találkozón, tényleg jelen volt-e rendőr és ha igen, akkor kicsoda. Ennek kiderítése érdekében várhatóan tanúkat is meghallgatnak majd a nyomozók. Azért is lenne fontos tisztázni, mi történt, mert információnk szerint a bő tíz évvel ezelőtti megbeszéléskor, sem közvetlenül utána nem folyt még titkos nyomozás Juhász ellen” – írták.

Juhász autóját szállítják el a rendőrök a letartóztatása után. A férfi lakásában különböző valutákban több mint 100 millió forint készpénzt is találtak.

Kuslits Gábor a múlt héten a már említett VálaszOnline-interjúban arról is beszélt, hogy Juhász Péter állítólag zsarolja a kormányt, és „nagyon magas rangú politikusoknak vittek” fiúkat és lányokat. Bizonyítékokat nem mutatott be. Az interjú megjelenése óta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) feljelentést tett Kuslits ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányságon rágalmazásért (Kuslitsot a TASZ közleménye szerint erről az eljárásról hivatalosan még nem értesítették).

Időközben az igazságügyi minisztérium is kiadott egy közleményt az ügyben, azt írták: „Az intézetben történtekre vonatkozóan jelenleg is mindenre kiterjedő alapos nyomozás folyik, mindemellett nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az eljárás során kormánytag érintettsége fel sem merült”.