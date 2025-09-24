Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője 2017. december 20-án. Fotó: Szergej Gunejev/Szputnyik

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője rádióinterjúban reagált Donald Trump elnök előző napi közösségi médiás bejegyzésére, ami újabb fordulatot jelenthet Trump és az USA Ukrajna-politikájában.

Bár több kanyart is tett már az orosz-ukrán háború témakörében, Trump eddig nagyjából konzekvens volt abban, hogy az oroszokat tartotta a várható győzteseknek, és az ukránokat emiatt engedményekre próbálta rávenni. Legutóbbi bejegyzésében azonban már arról írt, hogy a friss tények elemzése alapján Ukrajna megnyerheti a háborút, az ország teljes területét visszaszerezve, sőt akár még annál többet is.

Trump ezután az oroszok cinkelésébe kezdett, mondván, Oroszország három és fél éve céltalanul harcol egy olyan háborúban, amit egy Igazi Katonai Hatalom egy hétnél is hamarabb nyert volna meg. „Ez nem vet jó fényt Oroszországra. Igazából sokkal inkább papírtigrisnek mutatja.” - írta.

Trump jóslata szerint az orosz lakosság rövidesen ki fog józanodni, hiszen már a benzinért is sorba kell állniuk

Erre az oltogatásra a néha csípősen fogalmazó Peszkov meglepő visszafogottsággal reagált. Összesen annyival intézte el a papírtigrisezést, hogy a bejegyzés megírásának napján Trump találkozott Zelenszkijjel, és ez lehetett hatással rá.

“Tegnap találkoztak. Trump úr természetesen ukrán perspektívából hallott a történésekről. Úgy tűnik, hogy ez a verzió volt hatással a leírtakra.” - fogalmazott Putyin szóvivője.