Bilincsben vitték el a BKK ügyfélközpontjait és pénztárait takarító cég teljes vezetését

Egy razzia után a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító MasterClean Kft. takarítócég teljes vezetését bilincsben vitték el a rendőrök szeptember 10-én – tudta meg a Telex.

A takarítócég egyik alkalmazottja szerint a razzia után még egy hétig dolgoztak a BKK-nak teljesen ingyen, azzal az ígérettel, hogy átveszik őket. Aztán a BKK üzemeltetési vezetője közölte velük, nem veszik át és nem is fizetik ki őket.

A BKK szeptember 11-én – nem hivatalos forrásból, szóban megerősített információk alapján – értesült arról, hogy a MasterClean Kft.-nél szeptember 10-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) razziát tartott. A Telexnek azt mondta a BKK, hogy ezek után több csatornán keresztül is próbáltak hivatalos információt szerezni a Mastercleantől, de hivatalos tájékoztatás nem érkezett, és a cégnek e-mailben küldött felszólítások sem értek célba.

Szeptember 15-én a MasterClean munkatársai a BKK legtöbb telephelyén felfüggesztették a munkavégzést. A lap úgy tudja, a BKK jelezte, hogy próbálnak megoldást keresni a kialakult helyzetre, de válaszuk szerint nem utasították a takarítókat arra, hogy ezután is dolgozzanak, és azt sem ígérték meg, hogy kifizetik a MasterClean dolgozóinak bérét. De ahogy írták, ezt jogilag nem is tehették volna meg, mert nem a dolgozókkal, hanem a MasterCleannel szerződtek.