Döntött a bíróság: Tarsoly Csaba templomba se mehet

A Quaestor-per elsőrendű vádlottja és a cégcsoport korábbi vezére, Tarsoly Csaba házi őrizetben van, de hetente többször kimozdulna abból a Budenz utcai ingatlanból, amelyben a bűnügyi felügyeletét tölti, s amit csak külön engedéllyel hagyhat el. Az ügyfeleinek a vád szerint tíz társával közösen mintegy 77 milliárd forint kárt okozó Tarsoly most a Hvg.hu információi szerint azt kérte, hogy a bíróság változtassa meg a bűnügyi felügyelete feltételeit, az alábbiakra való tekintettel:

Heti két napon alkalmi, karitatív munkát végzett volna a Szent Erzsébet Idősek Otthonában, hetente meglátogatta volna a felesége anyját és segédkezett volna annak gyógykezelésre vitelében a pomázi Kiskovácsi Pszichiátriai Intézetbe, illetve vasárnap reggelente misére ment volna a Pasaréti Páduai Szent Antal templomba.

Tarsoly Csaba vádlott a tárgyalóteremben az ellene és társai ellen indított büntetőper tárgyalásán a Fővárosi Törvényszéken 2016. október 13-án. Fotó: Marjai János/MTI

A Fővárosi Ítélőtábla azonban szeptember 23-án elutasította Tarsoly kérését, így egyelőre biztosan marad a szigorú bűnügyi felügyelet alatt, és hasonlóan döntött egy másik vádlott, Májer Zsolt esetében is, aki két beteg kiskorú gyermeke ápolására hivatkozott. A bíróság szerint azonban az elsőfokú fegyházbüntetések olyan súlyosak, amelyek alapján nincs helye a kényszerintézkedés enyhítésének.

Tarsoly Csabát tavaly első fokon 13 év fegyházbüntetésre ítélték, de a döntés ellen az ügyészség is fellebbezett, ezért a másodfokú ítélet még szigorúbb is lehet. A bíróság szerint pedig „ez fokozottan erősíti annak a feltételezésnek a megalapozottságát, hogy kényszerintézkedés alkalmazása nélkül a vádlottak megszöknének, illetve a hatóságok elől elrejtőznének”. (via Hvg.hu)