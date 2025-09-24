Dróntámadást indítottak a dél-izraeli Eilat város ellen Jemen területéről a húti lázadók

Húszan megsebesültek Dél-Izraelben, miután jemeni területről dróntámadást indítottak – írja az izraeli hadsereg. Az Izraeli Védelmi Erők szerint a drón a Vörös-tenger partján fekvő Eilat városát találta el, miután sikertelenül próbálták meg elfogni.

Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

A Magen David Adom sürgősségi mentőszolgálat arról számolt be, hogy 20 sérültet szállítottak a jószéftali kórházba – közülük ketten súlyos végtagsérülést szenvedtek. Az izraeli sajtó húti támadásként hivatkozott az incidensre, ám a jemeni fegyveres szervezet hivatalosan egyelőre nem vállalta a felelősséget.

Az izraeli televíziók élőben közvetítettek olyan felvételeket, amik állítólag a dróntámadást és a becsapódás helyszínét mutatták – a képeken sűrű füst szállt fel a találat helyéről. Ha a hútik hivatalosan is elismerik, hogy ők követték el a támadást, akkor ez lenne az eddigi egyik legsúlyosabb akciójuk az áldozatok számát tekintve – írja a BBC.

Footage shows the moment an explosive-laden drone, likely launched by the Houthis in Yemen, struck Eilat. https://t.co/XzcFOa3WHP pic.twitter.com/A1XSyHQ1XT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 24, 2025

Eilat, ami egy népszerű város a turisták körében, az utóbbi időben több dróntámadás célpontja is volt: az izraeli hatóságok szerint múlt héten egy drón a város szállodáknak otthont adó övezetét találta el, azonban akkor nem voltak sérültek.

A hútik a Gázai háború kezdete óta hajókat is támadnak a Vörös-tengeren.