Keresztbotrány: úgy bánt el a propaganda új plakátja a reformátusokkal, mintha disznót photoshopoltak volna egy mecsetre

Olyan primitív AI-grafikát használ a kormánypropaganda a legújabb választási plakátokon és a hozzájuk tartozó videón, ami miatt kereszt került a híres debreceni Nagytemplom tetejére. Ezt attól még eltüntethették volna, hogy az AI odarajzolta, de nem tették.

Ez óriási otrombaság a reformátusokra nézve, olyan, mintha mecsetre vagy zsinagógára grafikáztak volna egy bontott félsertést. Ennek a protestáns egyháznak ugyanis az egyik legfontosabb vizuális jellemzője és önazonossági pontja, hogy a templomaik tornyára nem állítanak keresztet, a szimbólumot odabent sem használják, és nem is vetnek keresztet. Kifejezetten azért, mert ez a felfogásuk szerint egyfelől külsődleges katolikus szimbólum, másrészt mert az ellenreformáció idején a katolikusok a kereszt jele alatt üldözték a reformátusokat.

Az új kampányt nem direktben a kormány, hanem az Alapjogokért Központ szervezte. A plakáton egy két félből összeállított AI-grafikát látunk a debreceni Nagytemplomról. A bal térfélen a pöpec állapotú templom előtt vidám helyiek integetnek a Virágkarneválon felvonuló magyar koronának, a jobb térfélen iszlamista külsejű alakok tüntetnek a romos Nagytemplom előtt, a hozzá tartozó szöveg pedig ez:

Most biztonságban élünk. De csak egy rossz választás, és ide jutunk.

A Debrecenben kihelyezett plakátokról a Debreciner közölt fotókat először, amik itt tekinthetők meg. Ez itt egy debreceni kihelyezés:

Plakát Debrecenben

A nagy torony és a valóságban nem létező kupola csúcsán is kereszttel:

A filmet Budapesten kivetítették a Keleti pályaudvar homlokzatára.

Az azonos tematikájú videón a Nagytemplom nagy tornyán gomb van ugyan, de egy középső – a valóságban nem is létező – fiatoronyra vagy kupolára itt is ráálmodta a keresztet a mesterséges intelligencia.