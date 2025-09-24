Kocsis szerint a Semjén-ügy „államellenes puccskísérlet”

„Világosan látszik, hogy egy jól megszervezett, hónapok, évek óta felépített mocskos lejárató kampány zajlik a miniszterelnök-helyettessel szemben” – ezt Kocsis Máté mondta a Magyar Nemzet szemléje szerint a Hír Tv-ben.

Arról beszélt, hogy „a pedofil vád az annyival súlyosabb, hogy az bűncselekmény is. Nemcsak a személy lerombolására irányul, hanem azt is sugallja, hogy a személy súlyos bűncselekményt követett el”, és ha elhiszi valaki, hogy a rendőrség és a titkosszolgálat éveken keresztül asszisztált volna a vádakban megfogalmazott bűncselekményekhez, az már nem csupán Semjén Zsolt elleni támadás, hanem a teljes állam működését rombolja. „Mivel ez így tehát nem egy személyes ügy, akkor ez egy államellenes puccskísérlet” – mondta Kocsis.

A Fidesz egyik megmondóembere, Bayer Zsolt is megnyilvánult az ügyben, ő azt írta, hogy „ha ebből a vádból bármi igaz, akkor a kormánynak és a két kormánypártnak meg kell buknia, akkor el kell takarodnunk örökre, az érintetteknek pedig börtönben kell tölteniük életük hátralévő részét. Ha ebből a vádból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek meg kell buknia, akkor el kell takarodniuk örökre, az érintetteknek pedig börtönben kell tölteniük életük hátralévő részét – kiegészülve a sajtójuk érintett részével”. De azt is fontosan érezte közölni, hogy: „Továbbá engedtessék meg nekem kijelenteni azt is, hogy nem, nem vagyunk buzik, nem vagyunk egymás párjai, nem »használtunk« együtt kiskorú gyerekeket, továbbá nincsenek törvénytelen gyerekeink.”

A Szőlő utcai pedofilbotránnyal kapcsolatban hétfőn, a parlament őszi szezonnyitóján Semjén Zsolt neve is szóba került, a miniszterelnök-helyettes szót is kért magának: azt mondta, soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze. Cikkünkben sorra vettük, hogyan jutottunk el idáig. Azóta Dobrev Klára, a DK elnöke 5-5 millió forintot ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja, hogy kik a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett politikusok.

A Szőlő utcai ügyekről szóló podcastunk itt megnézhető.