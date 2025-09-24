Szlovákia is csatlakozott a drónfal-projekthez, Magyarország egyedüliként marad ki belőle az Ukrajnával határos EU-tagállamok közül

Szlovákia is részt vesz azon az ülésen, amely az EU keleti határán létrehozandó drónfalról szól – jelentette be az Európai Bizottság szóvivője, Thomas Regnier szeptember 24-én Brüsszelben. Az ülést – melyen további nyolc uniós tagállam is részt vesz – szeptember 26-án, pénteken tartja Andrius Kubilius, az EU védelmi biztosa. Magyarország viszont nem képviselteti magát.

Fotó: THOMAS IMO/dpa Picture-Alliance via AFP

Mint arról hétfőn beszámoltunk, a videókonferencián eredetileg Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Lengyelország, Románia és Bulgária, valamint Ukrajna képviselői vettek volna részt, de a koppenhágai reptér felett látott drónokat követően csatlakozott a projekthez Dánia is, továbbá most már Szlovákia is jelen lesz. Így Magyarország lesz az egyetlen olyan Ukrajnával határos EU-tagállam, amely kimarad a megbeszélésből.

„Nem csupán egy papíron jól mutató találkozóról van szó. Ez egy olyan ülés, amely erős elköteleződést és konkrét eredményeket hoz” – hangsúlyozta az Európai Bizottság szóvivője. Regnier megerősítette, hogy a drónfalról a NATO-partnerekkel is egyeztetnek majd. (via Ukrainska Pravda)