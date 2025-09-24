Új gyalogoshíd épülhet Budapesten

Közel négymilliárd forint értékben tett vállalásokat az óbudai Waterfront City beruházást végző Biggeorge Property, miután a kerületi és a fővárosi önkormányzattal tárgyalt – írja a hvg.hu.

A cég Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a Szentendrei út, a Bogdáni út, a Harisnyagyár épülete, valamint a BMW-szalon közötti területen folytatná a munkát, és ennek előkészületeként tett vállalásokat az önkormányzatoknak.

Például azt, hogy megépítenek egy gyalogoshidat a lakópark és az Óbudai sziget között. Emellett fejlesztenék a környék közlekedési infrastruktúráját, ami a Szentendrei úti csomóponti fejlesztéseket, gyalogátkelőhelyek létesítését, a környező utcák és közterület felújítását, kerékpárút és kerékpárparkolók kiépítését, a HÉV-megállóhoz átszállást biztosító buszmegállók építését jelenti. Úgy számolnak, hogy a gyaloghíd nagyjából egymilliárd forintba kerülhet, a többi fejlesztés együtt másik egymilliárdba.

A tervek közt szerepel az is, hogy könnyebben el lehessen érni a környéket kötött pályás közlekedéssel – leginkább a Pacsirtamező utcai villamosról van itt szó –, ehhez 350 millió forinttal járul hozzá a cég.

További 1,2 milliárd forintot átadnak az óbudai önkormányzatnak bérlakások építésére, panelfelújításra és humán infrastruktúra fejlesztésére. A lakóparkban megépülő lakások tizedét – ez legfeljebb 130 lakást jelent majd – tíz évre a fővárosi önkormányzat adhatja bérbe, a piaci bérleti díjnál 20 százalékkal olcsóbban.