Uniós vezetőkkel tárgyalt Brüsszelben Márki-Zay Péter

„Stop Orbán! Stop Lázár! Egy fillért se adjon az Európai Unió az Orbán-rezsimnek, amíg a magyar kormány nem biztosítja az uniós és a hazai forrásokat Hódmezővásárhely számára” – mondta Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester Brüsszelben, ahol uniós vezetőkkel találkozott.

Fotó: Márki-Zay Péter

A sajtótájékoztatón Márki-Zay azt mondta, politikai diszkrimináció zajlik a 43 ezres Vásárhely ellen, még az Alaptörvényt sem tartják be. Arról beszélt, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy Hódmezővásárhelyet ne lehessen kisemmizni, és ne lehessen ellopni tőlük a nekik jogosan járó pénzeket. Konkrét példaként említette, hogy a város annak ellenére, hogy a járás lakosságának 82 százaléka a városban él, egy fillért sem kapott a Versenyképes Járások Programból. „Európa velünk van” – értékelte a látogatását a Márki-Zay, aki azt mondta, hogy az európai vezetők rendkívül nyitottak voltak, és együtt éreztek a vásárhelyiekkel.

A Polgármesteri Kabinet Iroda közleménye szerint Márki-Zay Dolors Montserrattal, az Európai Néppárt főtitkárával, Philip Drauzzal, a Renew Europe főtitkárával, Daniel Freunddal, az Európai Parlament korrupcióellenes bizottságának zöldpárti vezetőjével, Joachim Herrmann-nal, az Európai Bizottság igazságügyi és jogállamisági biztosa igazgatóhelyettesével, Hugo Sobrallal, az Európai Bizottság regionális fejlesztési biztosa igazgatóhelyettesével, valamint Fabrizzio Rossival, az Európai Önkormányzatok és Régiók Bizottságának főtitkárával is tárgyalt.