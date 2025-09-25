10 emberrel, a legutolsó pillanatban fejelt góllal játszott 1-1-es döntetlent és szerzett 1 pontot az Európa-ligában a Ferencváros

Megkezdte szereplését a labdarúgó Európa-liga 2025/26-os alapszakaszában a Ferencváros. A magyar bajnok ellenfele a cseh Viktoria Plzen volt, amellyel idén tavasszal szintén az EL-ben, de a kieséses szakaszban, a 16 közé jutásért találkozott, és hazai döntetlen után kint 0-3-at játszva búcsúzott.

Ez a meccs sem kezdődött jól a Groupama Arenában, Durosinmi a vendégek részéről már a 16. percben megszerezte a vezetést egy igazán szép góllal. Az első félidőben kimondottan pocsékul futballozott a Ferenváros, Makreckis ráadásul egy gatyalerántós második sárgával kiállíttatta magát a 38. percben.

Makreckis hibát követ el, ez van, a többiek később jóvá teszik Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A második játékrészre fegyelmezettebb és elszántabb zöld-fehér csapat ment ki a pályára egyfelől, míg másfelől a csehek ráültek az eredményre, idővel teljesen átadták a kezdeményezést létszámhátrányban küszködő ellenfelüknek. Ezzel együtt az első kapura tartó zöld-fehér próbálkozásr aa 89. percig kellett várni, Varga fejesét védte a cseh kapus. A másodikat nem védhette, a 94. percben, az utolsó pillanatokban kiváló beadás után csúsztatta a labdát a kapuba a csereként beküldött Pesics, 1-1 lett a vége.

A csehek dühöngtek, a magyarok örültek, győzelemmel felérő iksz lett ez így. Folytatás jövő héten a belga Genk otthonában.