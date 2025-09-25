Négymilliárd forintot csoportosít át a kormány a Nemzeti Konzultációra

A miniszterelnök szeptember 7-én jelentette be, hogy Nemzeti Konzultációt indítanak a „kiszivárgott adóemelési tervekről”, és szokatlan őszinteséggel még azt is hozzátette, hogy „ez is a mozgósításnak egy része. Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek”. Mivel ezzel gyakorlatilag beismerte volna a kormánypárt orbitális erőfölényét, később egy interjúban annyit finomított a kijelentésen már izzadnak rajta a jogászok, „hogy hogy kell ezt úgy megfogalmazni, hogy a jog meg a politikai jó ízlés határain belül maradjon.”

Már meg is van a mozgósítási eszköz fedezete. Csütörtök este megjelent egy kormányhatározat, amivel a miniszterelnök elrendelte, hogy a 2025-ös költségvetés központi tartalékaiból csoportosítsanak át 3,99 milliárd forintot a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetirodához a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok dologi kiadásaira.

Fotó: Németh Dániel/444

A jog és a politikai jó ízlés határain belül maradó kérdéseket közül eddig hármat mutatott be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, és így szólnak: