Visszakönyörgik azokat az állami alkalmazottakat, akiket Elon Musk csapata miatt rúgtak ki

Elon Musk rövid kormányzati pályafutása alatt több ezer szövetségi alkalmazottat rúgtak ki. Most a munkáltatók több száz alkalmazott visszatérését kérik, írta meg a CNN.

Fotó: OLIVER CONTRERAS/AFP

A kormányzati működés számos területéért felelős Általános Szolgáltatások Hivatalának (GSA) korábbi elnöke arról beszélt, hogy a Musk-féle kirúgásoknak köszönhetően a GSA-nál munkaerőhiány keletkezett.

Azok, akik visszatérnek a GSA-hoz, október 6-án kell szolgálatba állniuk hét hónapos, adófizetői pénzekből fizetett szabadság után. A lap szerint hasonló a helyzet más kormányzati szerveknél.

A mémkutyáról elnevezett, elvben a kormányzati hatékonyság növelését és költségcsökkentést ígérő DOGE (Department of Government Efficiency) a szövetségi intézmények széles skálájának ment neki, ilyen többek között a posta, az egészségügy, a közoktatás, az államkincstár, a DEI, a humanitárius programok, a szövetségi kormányzat, de Elon Musk a SpaceX olyan versenytársaira is rárontott, mint a szövetségi légügyi hivatal vagy a NASA.

A kormányzati épületeket kezelő GSA-t a Trump-kormányzat kezdetén szállta meg Musk és csapata, mondván, itt történt a legnagyobb pazarlás. A tervek szerint a GSA több mint hétezer bérleti szerződését felmondatták volna, ráadásul a DOGE eladatott volna több száz szövetségi épületet is.